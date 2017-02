Cantona fout le bordel avec des fans

0

MB

Déboulonné.Au départ, ce devait être une soirée rêvée, présentée sous le titre. Un événement, organisé à Bournemouth , pour lequel quelque 1500 personnes avaient payé entre 50 et 1200 euros pour rencontrer le. Et voilà.Tout s'est terminé dans la colère car Cantona, légende de Manchester United , qui devait notamment venir parler de ses années passées à MU, n'est resté que quarante-cinq minutes, a fait attendre ses fans plus d'une heure et n'a surtout pas respecté son engagement de signer un autographe à chaque supporter, ce qui était compris dans le pack. Résultat, plusieurs personnes ont demandé le remboursement de la soirée, qualifiée «» , et n'ont pas hésité à exprimer leur colère.Un mythe, c'est aussi ça.