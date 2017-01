Cantona et son « héritier naturel » Zlatan Ibrahimovic

Le King à trouver son héritier.Si Zlatan Ibrahimovic a réussi à se mettre très vite les supporters de Manchester United dans la poche en marquant des buts à la pelle, le Suédois va devoir encore en mettre des dizaines et des dizaines pour espérer arriver à la cheville d'Éric Cantona. Pourtant, le King pense déceler en Zlatan Ibrahimovic un successeur parfait. Non pas sur la pelouse, mais sur le terrain des médias.Pour Eurosport, Cantona a repris son rôle dupour souhaiter ses meilleurs vœux, et rendre hommage au meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain, pour avoir déclaré il y a quelques jours : «» . Amateur de poésie, Cantona a apprécié la formule : «Malgré tous ses efforts, Zlatan est encore loin du niveau du King.