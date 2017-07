Candela régale avec l'équipe de France de légendes de futsal

AH

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le talent ne vieillit pas.Une poignée de légendes du ballon rond se trouve actuellement à Londres pour leà l'O2 Arena. Un évènement annuel qui réunit des légendes de toutes les grandes nations pour un tournoi à six contre six. Et certaines sélections ont de la gueule, avec par exemple Roberto Carlos, Steven Gerrard ou Michael Ballack qui jouent les. Mais la France est aussi bien représentée avec Abidal, Desailly, Cheyrou et Pirès.Pour autant, c'est un autre tricolore qui s'est illustré. Vincent Candela, champion du monde 98 et grand pote de Zizou, a planté un pion magistral au terme d'un une-deux plein de maîtrise : louche - remise plat du pied - demi-volée pleine lucarne. Splendide.