Canal + autorisé à se rapprocher de BeIN Sports

Les ennemis de mes ennemis sont mes amis.L'Autorité de la concurrence vient d'assouplir les règles et contraintes qui encadrent l'activité de Canal + depuis 2012. Une décision liée à l'émergence du groupe Altice, auquel appartient SFR, et à «Dans le domaine de la distribution de chaînes payantes, Canal+ pourra intégrer dans ses bouquets des chaînes premium en exclusivité. Il serait donc susceptible de relancer le projet d’accord de distribution exclusive de BeIN Sports , qui avait été retoqué par l’Autorité de la concurrence au printemps 2016.Le groupe dirigé par Vincent Bolloré et la chaîne qatarie sont sous pression depuis l'acquisition des droits de la Ligue des Champions et de Ligue Europa par SFR pour la période 2018-2021. Les deux entités qui avaient cherché à se rapprocher il y a un an ont sûrement encore plus intérêt aujourd'hui à trouver un accord.Après la guerre des médias, l'Empire contre-attaque ?