CAN : La fiche du Sénégal

Meilleure équipe d’Afrique d’après le classement FIFA (33e), le Sénégal est un outsider sérieux pour la victoire finale. Mais les désillusions du passé sont toujours dans les mémoires, et la prudence est de rigueur.

0

La piste en terre battue

Le joueur qui leur manque : Pape Souaré

Onze types

L’inexpertise de... Cyril le magicien

Youtube

Pourquoi ils vont... accrocher un quart de finale

Le bestiaire : Les Lions de la Téranga

La danse qu'ils vont inventer

Le Bongoefficient

L’hymne du tournoi

Youtube

Par Babacar Sall

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Comme à son habitude, le Sénégal a réalisé des éliminatoires parfaites. Tombés dans un groupe relativement simple, les hommes d’Aliou Cissé ont disposé tour à tour du Burundi , du Niger et de la Namibie . Résultat : six matchs, six victoires, treize buts marqués et deux petits buts encaissés. Emmené par une solide paire de défenseurs centraux composé de Kalidou Coulibaly et de Kara Mbodj, mais surtout par l'un des joueurs frisson de la compétition en la personne de Sadio Mané, le Sénégal veut vaincre le signe indien pour remporter son premier trophée continental. Une équipe plutôt sérieuse donc, qui fait office, comme d’habitude, de «» , dixit son sélectionneur. À tort ?Blessé depuis le 11 septembre dernier à la suite d'un accident de la route en Angleterre , le latéral gauche ne pourra pas tenir sa place lors de cette CAN. Et d’après ce qu’il a déclaré récemment, il n’est même pas sûr de pouvoir reprendre sa carrière un jour : «» Titulaire indiscutable sur le flanc gauche de la défense des Lions depuis 2014, Pape Souaré a posté un sympathique «» sur une photo de ses coéquipiers en partance pour Dakar. Classe.Diallo - Ciss, Mbodj, Koulibaly, Gassama - Kouyaté, Diamé, Guèye - Keita Baldé, Mané, SowComme à chaque édition, le Sénégal arrive avec une grosse équipe, une grosse confiance grâce à ses victoires obtenues en qualification, mais aussi une certaine décontraction. Celle qui ne permet pas de réaliser de bonnes performances sur une compétition aussi difficile que la CAN. En 2015, les Lions de la Téranga se sont fait sortir dès le premier tour d’une poule de la mort composée du Ghana, de l’Afrique du Sud et de l’Algérie (qui est à nouveau dans la même poule que les hommes d’Aliou Cissé). Cette année, l’équipe est plus homogène : moins d’absents, plus de cadres et donc plus d’expérience. Malgré ces deux gros morceaux que sont l’Algérie et la Tunisie, si le Sénégal sort de la poule, il ira au moins en quarts de finale. Même sans Papa Bouba Diop pour planter le premier but du tournoi.À quel moment a-t-on déjà été reçu gentiment et avec hospitalité chez un Lion ? «» , un mot qui signifie «» en wolof, a été rajouté pour différencier les lions du Sénégal de leurs cousins camerounais et marocains. Une expression, largement employée par les médias européens qui reprennent le fameux «» , que personne n'utilise en Afrique. Surtout qu'il serait temps pour eux d’arrêter d’être accueillants pour enfin remporter un trophée qu'ils ont effleuré en 2002 (finale perdue aux tirs au but contre le Cameroun). Une époque où la Téranga rugissait de plaisir.Au Sénégal , on danse tout le temps. Le mbalax, le sabar, Youza... La danse qu’ils n’ont pas encore inventée, en fait, c’est la danse de la victoire. Parce qu'un lion qui gagne, qui marque son territoire, c'est un lion qui rugit. Et sur une instru de Youssou N’Dour, avec des percussions de M’Baye Dieye Faye, ça devrait en faire maigrir quelques-uns dans la savane.Le 25 septembre dernier, au lendemain de la victoire très controversée d'Ali Bongo à l'élection présidentielle gabonaise (Cf le Bongoefficient de l'Algérie ), Macky Sall, son homologue sénégalais, s'est empressé de féliciter son «» . Le tout relayé dans un communiqué officiel émanant du Palais de la République : «» Tout est dans le mot «» .» Cettedistillée dans une interview de Booba, qui possède pourtant des racines sénégalaises, n’a pas plu à tout le monde au pays. Du coup, on aurait pu choisir DKR et son hommage à la capitale pour lui faire plaisir, mais on a préféré lui rappeler l'existence de Daara J Family, un des plus grands groupes de rap du Sénégal et, accessoirement, de toute l'Afrique.