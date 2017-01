CAN : La fiche du Mali

Éliminé de la dernière édition à cause d’un tirage au sort, le Mali arrive revanchard au Gabon. Troisièmes lors de deux reprises des trois dernières éditions, les Aigles veulent vaincre la malédiction et glaner leur premier titre continental.

Par Babacar Sall

Dans un groupe sans réel danger, les Maliens ont fait le boulot. La seule équipe qui a réussi à gratter un point aux Aigles est l’équipe du Bénin à Cotonou. Pour le reste, c’est un sans-faute pour les joueurs d’ Alain Giresse . Des victoires souvent dans la douleur face au Soudan du Sud (2-0) et à la Guinée équatoriale (deux fois 1-0) et une dernière bonne gifle à Bamako face au Bénin (5-2).S’il a quitté Bordeaux en héros au printemps dernier, Cheick ne pensait pas se retrouver dans une situation pareille cette saison. Une signature à Osmanlıspor, une bonne intégration, une blessure, mais surtout un bilan de 0 but en 8 apparitions en Turquie qui lui a coûté sa place à la pointe de l’attaque des Aigles. Pourtant titulaire en mars dernier, lui qui facture les 15 buts en 37 matchs avec le Mali s’est fait dépasser dans la hiérarchie par Moussa Marega (Guimarães). Il vient de s’engager pour six mois à Metz pour tenter de relancer sa carrière et aussi retrouver la sélection.(le Lillois Adama Traoré, ndlr),Sissoko - O. Coulibaly, S. Coulibaly, Wague, Traoré - N’Diaye, Sylla, S. Yatabaré - Sako - Marega - DoumbiaLors de la dernière édition en Guinée équatoriale, le Mali et la Guinée s’étaient retrouvés dans une situation inédite. À l’issue du dernier match de poule, ils se quittent sur un match nul. Ils sont à égalité parfaite : même nombre de points, de buts marqués, de buts encaissés. Impossible de les départager, ou de faire une séance de tirs au but à la fin du match. La décision de la CAF est claire, il faut organiser un tirage au sort. Sans présence d’huissiers et expédié en deux minutes. La Guinée se qualifie avec panache... Cette année, dans un groupe avec l’Ouganda, mais surtout l’Égypte et le Ghana, il ne faudra pas se louper.À la base, l’aigle n’est pas dans les symboles du Mali. L’histoire est très simple. En 72, le Mali est entraîné par un certain Karl-Heinz Weigang. L'Allemand rapportait des équipements de la sélection allemande où figurait un aigle. La légende dit que Salif Keita, déjà meneur de cette équipe, a suggéré de donner le nom «» à cette équipe nationale et cela est resté. Si le Mali avait choisi les animaux symboliques du pays, ils se seraient appelés les «» ou les «» . Restons donc sur les Aigles.Les mélodies maliennes sont souvent jouées à la kora, un instrument à corde. En ce moment, «» , c’est Sidiki Diabaté. Ça tombe bien, sur son dernier album, il y a un titre qui s’appelleSaison 2014/2015. Bakary Sako est à Wolverhampton. Il enfile les buts comme des perles avec son compatriote Nouha Dicko, non sélectionné pour cette CAN. À chaque but, les fans attendent tous la même scène : leNae-Nae entre ces deux joueurs. CAN 2017 : il décide de prendre les choses en main, met à la page tous ses coéquipiers, remixeensur lequel les Maliens danseront à chaque but.» Cette petite phrase d’Ibrahim Boubacar Keita, président du Mali lors de l’élection d’Ali Bongo, est le signe d’une grande amitié entre les deux pays. Le Mali a l’une des communautés les plus importantes au Gabon. Un peu comme à Montreuil. Coefficient :