CAN : la fiche du Ghana

Le Ghana, finaliste de l’édition 2015, devra assurer pour s’extirper d’un groupe D compliqué, où il sera opposé au Mali, à l’Égypte et à l’Ouganda.

La piste en terre battue

Le joueur qui leur manque

Onze types

L’inexpertise d’Emmnanuel Boateng

Le bestiaire

Comment Dédé Ayew va inventer la danse de l’éléphant

Youtube

Le Bongoefficient

Pourquoi le Ghana va triompher

L’hymne du tournoi

Youtube

Par Pauline Omam Biyik

Pour s’inviter au Gabon, le Ghana n’a pas pris la piste. Il a préféré passer par l’autoroute, c’est bien plus confortable. Le tank ghanéen a tout écrasé et personne n’a réussi à le stopper. Le Mozambique, l’île Maurice et le Rwanda, avec leurs petites cylindrées, n’ont pas réussi à encombrer le parcours des. Pas d’embûche ni d’embuscade : les hommes d’ Avram Grant ont débuté sur les chapeaux de roue, en collant sept buts aux pauvres Mauriciens. La suite, ce sont trois autres succès et une qualif’ décrochée dès le mois de juin. Un léger ralentissement ensuite, avec deux nuls pour conclure. Mais il y a encore de l’essence dans le moteur.On aurait pu citer Kevin-Prince Boateng ou Sulley Muntari, dont les spéculations quant à un éventuel retour alimentaient la presse ghanéenne. Problème : le premier est toujours, et les excuses du deuxième n’ont pas convaincu. Donc, le vrai absent, c’est Kwadwo Asamoah . Le milieu de terrain de la Juventus est aussi fort que fragile. Un peu comme Abou Diaby . Perturbé par les blessures, depuis deux ans maintenant, Asamoah a lui-même demandé à son sélectionneur d’être exempté. Pour se soigner et mieux revenir ensuite. Lors de l’édition précédente de la CAN, en 2015, il avait déjà dû renoncer, après une rupture des croisés. Un bon poissard.Braimah - Afful, Amartey, Mensah, Baba - Agyemang-Badu, Partey, Wakaso, Atsu - A. Ayew, GyanPas de Lions rugissants, de Panthères affamées ou de Requins aux dents aiguisées à l’horizon. Non, les Ghanéens ont préféré se démarquer un peu. En bons patriotes, ils ont choisi de faire référence à leur histoire. L’étoile noire au centre du drapeau n'a aucun rapport avec. Elle est en revanche le symbole de l’indépendance (le Ghana a été le premier pays africain à l’obtenir) et renvoie au militant panafricain Marcus Garvey, à son combat pour l’émancipation de l’homme noir et à sa compagnie maritime, la Black Star Line. Ceux dont le niveau d’anglais approche du néant n’auront peut-être pas compris le lien. Pour les autres, ça coule de source...On joue la 89minute, ce jeudi 2 février à Franceville. Le Ghana doit s’imposer contre la Côte d’Ivoire, sa bête noire, pour se hisser en finale. André Ayew est fauché dans la surface. Penalty. Qui va le tirer ? Gyan ? L’attaquant de Shanghai se saisit du ballon sous le regard anxieux de son entraîneur. Ça s’agite. Ayew lui fait entendre raison. À 0-0, c’est trop de stress, trop de risques. L’ancien Marseillais embrasse le ballon, fixe le gardien, prend son élan et claque une incroyable Panenka. Rendez-vous au poteau de corner : Ayew et Gyan éclatent de rire et lancent la danse de l’éléphant ! Une choré spécialement inventée pour l’occasion. Les pachydermes, les vrais, quittent la compète.Comme le pourcentage de voix avec lequel Nana Akufo-Addo a été élu président du Ghana il y a quelques jours, prenant ainsi le relais de John Mahama. Un scrutin plutôt serré, signe de démocratie et bien loin des standards africains, où des 90-10 sont monnaies courantes. Dans un continent ravagé par la corruption et saccagé par les dictatures, le Ghana fait office d’exemple. Les droits et libertés individuels y sont respectés, la presse n’est pas oppressée, les richesses ne profitent pas qu’aux hautes sphères du pouvoir et leurs bons potes... Le pays a aussi su profiter de ses ressources (or, pétrole et cacao notamment) pour moderniser ses infrastructures. Seul hic : depuis la chute des cours des matières premières, le Ghana a enregistré un net recul économique. Il est désormais le pays d’Afrique subsaharienne le plus endetté...Cette année est celle du Ghana. Lesvont tout écraser. Car, s’ils ont porté haut les couleurs de l’Afrique en atteignant les quarts de finale de la Coupe du monde 2010, ça fait déjà belle lurette qu’ils n’ont plus rien gagné. Trente-cinq ans, en fait. Depuis, ce sont trois finales (1992, 2010, 2015) pour autant de défaites, dont deux contre la Côte d’Ivoire. De quoi avoir les boules et un sacré esprit de revanche. En plus, ils ont un effectif en béton, puissant et complémentaire.Les Ghanéens sont un peu jamaïcains dans l’âme. À chaque match son moment de détente. En chanson, bien sûr.