CAN : la fiche du Cameroun

Le Cameroun en 2016, dans le fond, c'est un peu comme l'Allemagne avant la Coupe du monde 2014. Une équipe qui fait peur, qui a un nom qui résonne dans l'histoire, un palmarès, qui multiplie les belles générations, mais qui n'a rien gagné depuis longtemps. Et si 2017 rimait avec « fin de la disette » pour les Lions indomptables ?

La piste en terre battue

Le joueur qui leur manque : pas Maxime Poundjé

Onze types

L'inexpertise de : Yum Ouandié

(Fils de Ernest Ouandié, opposant à Ahidjo fusillé en 1971 et devenu héros national. Dans les années 60, quand il était enfant, Yum est parti en Bulgarie. Il vit encore à Sofia, où il a travaillé comme agent de joueurs de football)

Le bestiaire, avec Georgika Kobann, co-fondateur du cirque Gruss et dresseur de fauves légendaire de l'institution

La célébration que l'équipe va inventer : la Donald Trump

Pourquoi ils vont... sauver Lorient

L'hymne du tournoi

Youtube

Par Alexandre Doskov

Les qualifs sont un long fleuve tranquille, du moins pour le Cameroun. Il faut dire que le tirage au sort avait évité aux Lions indomptables un parcours du combattant, en les laissant barboter dans une poule gentillette. La Mauritanie, la Namibie, puis l'Afrique du Sud en guise de hors-d'oeuvre avant la grande compétition, un joli échauffement dont les Camerounais se sont tirés sans encombre. Aucune défaite en six matchs, deux matchs nuls contre l'Afrique du Sud, une belle montée en puissance des joueurs passés par la Ligue 1 avec les buts de Aboubakar, Moukandjo, Toko Ekambi, Nkoulou ou Edgar Salli et le compte est bon. Le Cameroun termine premier de son groupe en ayant encaissé seulement deux buts, et débarque au Gabon gonflé à bloc.Le Cameroun pourrait presque faire une équipe entière avec tous ses déserteurs. En effet, c'est toute une pelletée de joueurs majeurs qui va sécher la CAN. Sept exactement, avec des mots d'excuses plus ou moins crédibles dans les cahiers de correspondance. Le grand classique, c'est le refus de jouer en sélection pour ne pas couper la saison en club et préserver une place de titulaire. On parle là de Ndy Assembe (Nancy), d' Allan Nyom (West Bromwich), de André Zambo Anguissa (Marseille) ou encore de Ibrahim Amadou (Lille). Mais le plus couillu, c'est sans conteste Maxime Poundjé. Le Bordelais de 24 ans a refusé la sélection en expliquant qu'il préférait jouer pour la France. Sauf qu'il n'a pas été appelé en Bleu depuis 2011, et ses quelques matchs joués avec les U19. Mais l'espoir fait vivre, paraît-il.Ondoa - Oyongo, Chedjou, Djetei, Fai - Salli, Mandjeck, Kom, Djoum - Aboubakar, Moukandjo.Personne ne l'imaginait devenir Président des États-Unis d'Amérique, mais il l'a fait. Le 20 janvier, le Donald posera sa main sur la Bible, prêtera serment, et deviendra officiellement le 45ème Mister President. Deux jours plus tard, le Cameroun célébrera sa victoire à lui. Celle d'une équipe amputée de plusieurs joueurs qui ont préféré rester peinards avec leur club plutôt que de venir respirer l'air gabonais, mais qui a quand même survolé sa poule. 22 janvier, dernier match du groupe A, après deux grosses victoires contre le Burkina Faso puis la Guinée-Bissau, le Cameroun détruit le Gabon, pays organisateur, et les joueurs célèbrent le triomphe en se posant des mottes de paille sur le crâne. Pour chambrer Aubameyang et ses coupes de cheveux embarrassantes ? Non, pour jouer les Donald Trump qui roulent sur tout le monde sans se poser de questions.Lorient outragé, Lorient brisé, Lorient martyrisé... Mais bientôt Lorient libéré ? Pour l'instant, on en est loin. Cancre, lanterne rouge, voiture balai, bref, bon dernier du championnat à la trêve hivernale avec 15 malheureux points, les Merlus sont dans le dur. Mais Moukandjo ne compte pas ses efforts, et en est déjà à 7 buts en Ligue 1 cette saison. Et si Benji était parti pour battre son record de 13 pions de l'année dernière ? La CAN sera la rampe de lancement parfaite. Un gros démarrage dès les poules. Puis la Tunisie éliminée à lui tout seul par un doublé en quart de finale. Enfin, une forme folle jusqu'à cette finale perdue contre l'Algérie venue venger la Maghreb United. Derrière, la France entière ne dort plus pendant des mois à cause des concerts ininterrompus de klaxons. Sauf à Lorient, où toute la ville se couche enfin paisiblement le soir depuis que Moukandjo poursuit sur sa lancée et offre le maintien aux hommes de Casoni.En 1995, Zebda rendait hommage à l'équipe du Cameroun. Et tant pis si le timing est moyen, puisque si le Cameroun avait réalisé un Mondial exceptionnel en 1990, il s'était totalement troué en 1994. Les Toulousains n'en ont pas grand-chose à faire, et scandent haut et fort «Zebda,