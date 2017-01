CAN : la fiche de la Guinée-Bissau

Gabon, Cameroun et Burkina Faso, pour sa première participation à la Coupe d’Afrique des Nations, la Guinée-Bissau n’a pas été gâtée par le tirage au sort. Entre problèmes financiers et joueurs qui refusent de répondre à leur convocation, l’une des seules sélections de la CAN dirigées par un entraîneur africain n’a pas eu la préparation rêvée pour réaliser l’exploit d’une qualification en quart de finale.

7

La piste

Le joueur qui leur manque : Éder

Onze types

L'inexpertise de Ben-J des Neg'Marrons, membre du collectif Bisso na Bisso

Youtube

Le bestiaire : Les Os Djurtus

Youtube

La célébration « I’m in love with the coco »

Le Bongoefficient

Pourquoi… ils ne vont pas rester plus d’une semaine

L'hymne du tournoi

Youtube

Par Maeva Alliche

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Personne ne les attendait là, et pourtant les Bissau-Guinéens se sont invités pour la première fois de leur histoire à la petite sauterie organisée par le foot africain au Gabon . Mais pour s’offrir leur séjour chez Ali Bongo, lesont bataillé dur. Dernière après deux matchs, la Guinée-Bissau a su dire au revoir à son sélectionneur pour redresser la barre.le Portugais Paulo Torres début 2016 ,Baciro Candé, ancien joueur, déjà coach de la sélection entre 2003 et 2010. Revigorés par le changement de chef à la tête de leur meute, lesenchaînent les résultats et se payent même le scalp de la Zambie . Premiers de leur groupe devant le Congo , la Zambie et le Kenya , les hommes de Baciro Candé valident leur ticket pour Libreville.Le bourreau des, Éderzito Antonio Macedo Lopes de son nom civil, aurait pu être la star incontestable de cette équipe bissau-guinéenne. Natif de Bissau, l’attaquant lillois a choisi (au grand dam des) de jouer pour le Portugal , qu’il a rejoint à l’âge de quatre ans. S’il n’avait pas opté pour son pays d’adoption, Eder aurait pu être d’une grande aide dans un effectif où la plupart des joueurs sont au chômage, ou peu utilisés dans leur club. Et on aurait préféré qu'il fasse couler les larmes du Gabon le 5 février prochain, plutôt que les nôtres en juillet dernier.Un gardien titulaire dans une équipe de D3 portugaise, un défenseur du championnat polonais qui n’a joué aucun match cette saison, un milieu de terrain sans club et un attaquant qui évolue dans le championnat sud-coréen après avoir joué à Singapour. Il n’y a pas à dire cette, équipe est unique.Jonas Mendes – Juary Soares, Emmanuel Mendy, Rudinilson - Agostinho Soares, Zezinho, Bocundji Cá, Nanísio Soares, Idrissa Camara – Piqueti, Frédéric Mendy« Mais rien à voir ! "Bisso na Bisso""entre nous""tous ensemble"Nulle trace de lion ou d’éléphant dans le surnom donné aux joueurs de la Guinée-Bissau. Leur animal emblématique ne boxe pas dans la même catégorie que les deux autres qui se disputent le titre de roi de la savane. «» , ou «» en français, désigne une espèce de chien sauvage africain. Lions indomptables, Panthères et Étalons, méfiez vous, la stratégie de chasse du lycaon est basée sur l’épuisement. Après une approche lente, il se lance à la poursuite de sa proie et peut atteindre une vitesse de 65km/h, qu’il peut maintenir pendant une heure. Le Cameroun, le Gabon et le Burkina Faso sont prévenus.14 janvier 18h40, match d’ouverture de la CAN, Frédéric Mendy inscrit le but de la victoire face au pays hôte, il s’agenouille et feint de sniffer la ligne blanche de la surface de réparation. Façon Robbie Fowler. Qu'on le veuille ou non, avec cette célébration, l’attaquant vient de rendre hommage à l’économie de son pays. Si le Gabon a le manganèse et le pétrole, le Cameroun les bananes et le cacao, le Burkina Faso le coton et le sorgho, la Guinée-Bissau a les noix de cajou et la cocaïne. L’ancienne colonie portugaise tire 60% de ses revenus de l’exportation d’anacarde, mais pas que. Qualifié de «» par l’office des Nations Unies contre la drogue et le crime, elle est la plaque tournante du trafic de cocaïne en Afrique. Son statut de pays pauvre (dixième au classement) et sa position géographique en font une cible facile pour les narcotrafiquants sud-américains qui y font passer la poudre a destination de l'Europe. Une sorte de canon à neige, quoi.En terme d’instabilité politique, la Guinée-Bissau se pose là. Depuis son indépendance en 1974, chaque décennie a connu son coup d’état. Le dernier date de 2012 et, depuis, la vie politique du pays n'est pas de tout repos. En deux ans et demi de présidence, José Mário Vaz a déjà destitué quatre gouvernements entiers. Pourquoi ? Encore de sombres histoires de rivalités, de calcul politique et de guerre d’ego. Et la situation n’est pas prête de se stabiliser, puisque dans l’un de ses rapports, l’International Narcotics Control Board signale que le système politique de l’ancienne colonie portugaise reste sous l’influence des trafiquants de drogue.Pas vernis par le tirage au sort, lesvont avoir du mal à exister sportivement dans ce groupe A. Ça tombe bien, car financièrement, ils auront du mal à prolonger leur séjour au Gabon au-delà de la phase de poule. LPour ne rien arranger, les joueurs ont déjà connu une préparation plus qu’agitée, puisqu'ils ont du s’asseoir sur leur stage de préparation en Guinée -Équatoriale. La tirelire de la fédération est désespérément vide (le championnat a d’ailleurs été annulé cette saison) et le gouvernement a du mal à mettre la main à une poche déjà bien trouée. Le petit Poucet de cette CAN ne devrait donc pas faire de vieux os. De vieux Os Djurtus même.Cette première participation à la CAN est l’occasion de remettre au goût du jour, l’un des tubes d’Americo Gomes, le Maître Gims local.