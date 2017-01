CAN : la fiche de la Côte d'Ivoire

Tenante du titre, la Côte d'Ivoire s'avance au Gabon avec un groupe moins clinquant que par le passé. Heureusement, les marabouts d'Akradio sont encore de leur côté. Suffisant pour espérer le doublé ?

La piste en terre battue

Le joueur qui va leur manquer : Yaya Touré

Onze types

L’inexpertise de Sophie Goetghebeur et Tony Verhulst, fondateurs du « Elephant Heaven » à Bussière-Galant

Youtube

Pourquoi ils vont... battre le Ghana en finale

Le bestiaire

La célébration de but qu'ils vont inventer

Le Bongoefficient

L’hymne du tournoi

Youtube

Par Christophe Gleizes

En Côte d'Ivoire, qualification rime avec tension. En 2015, les Éléphants avaient composté leur billet pour la phase finale en terminant à la seconde place, loin derrière le Cameroun mais juste devant la République démocratique du Congo. Cette année, le groupe était beaucoup moins relevé, et offrait a priori deux victimes expiatoires en la personne de la Sierra Leone et du Soudan, le Gabon étant déjà qualifié en tant que pays organisateur. Las, encore une fois, les Élephants ont souffert le martyr, terminant premiers à l'arrache. Bilan des courses : une petite victoire en quatre matchs, pour seulement trois buts marqués et deux buts encaissés. Les optimistes se consoleront avec une certitude : grâce à leur défense, les tenants du titre sont restés invaincus. Didier Drogba , Boubacar Barry Coppa et Kolo Touré sont loin. Cheick Tioté est fâché. Gervinho est lui parti en Chine avant de se blesser. La sélection actuelle inaugure donc pratiquement la fin d'une génération qui aura fait trembler l'Afrique entière. Le grand absent se nomdusme bien sûr Yaya Touré. En janvier 2016, Michel Dussuyer nous confiait toujours espérer un retour de son leader. Il devra composer sans, puisque que le quadruple Ballon d'or africain a récemment mis un terme à sa carrière internationale, après de longs mois de réflexion. «, a commenté sur sa page Facebook le remplaçant de Manchester City, désireux de passer le témoin. Sylvain Gbohouo (TP Mazembe) - Serge Aurier (Paris SG), Éric Bailly (Manchester United), Wilfried Kanon (ADO La Haye), Adama Traoré (FC Bâle) - Franck Kessié (Atalanta Bergame), Geoffroy Serey Dié (FC Bâle), Jean-Michael Seri (OGC Nice), Max-Alain Gradel (Bournemouth) - Salomon Kalou (Hertha Berlin), Jonathan Kodjia (Aston Villa (heureusement, les Mambas du Mozambique ne se sont pas qualifiés, ndlr).Parce que la malédiction des sorciers d'Akradio est enfin levée. En 1992, la Côte d'Ivoire remporte la finale aux tirs aux but, contre le Ghana d'Abedi Pelé. Mais les sorciers d'Akradio, un petit village situé à deux heures de route d'Abidjan, ne touchent pas les primes promises par la fédération. Résultat : les Éléphants sont maudits. Malgré la présence de Didier Drogba et un statut constant de favori, ils échoueront systématiquement pendant plus de deux décénnies, en témoignent ces deux finales perdues contre le Cameroun et la Zambie. Au pays, la grogne monte. Avant la CAN 2015, le gouvernement ivoirien décide donc de se rendre au village en catimini. Quelques valises de billets apaisent le conflit. Les sorciers sont de retour du bon côté. Quelques mois plus tard, la Côte d'Ivoire s'impose contre toute attente. Aux tirs aux but. Contre le Ghana.Un pays qui a le mot "" dans son nom peut-il décemment choisir un autre symbole que l'éléphant ? Non. Allégorie de la puissance et de la sagesse dans la culture occidentale, l'animal correspond parfaitement à Serge Aurier . En Afrique, il incarne plus volontiers la figure paternelle, en sa qualité de chef des animaux. C'est pourquoi il a été choisi par Félix Houphouët-Boigny comme emblème officiel du rassemblement démocratique africain, à l'indépendance du pays en 1960. Depuis, il orne les armoiries nationales, encadré par un soleil et deux palmiers (le palmier était autrefois le symbole du parti progressiste de Côte D'Ivoire, opposé au PDCI libéral de Felix Houphouët-Boigny pendant la période coloniale, ndlr) afin de représenter l’union et la solidarité des différentes mouvances politiques face à l'adversité.À chaque but marqué, les joueurs vont se tirer la trompe. Attention cependant à ne pas enlever le short, sous peine de carton jaune.En 2010, la Côte d'Ivoire est en pleine guerre civile, entre le Sud, chrétien et loyaliste, et le Nord, musulman et rebelle. À l'époque, le chef des rebelles, Guillaume Soro, accuse le président Gbagbo d'occuper le palais présidentiel et de ne pas respecter le verdict des urnes : «» . Le conflit aboutira finalement en avril 2011, avec l'arrestation rocambolesque du mari de Simone. Depuis, Alassane Ouattara, favori des puissances occidentales, a pris le pouvoir, sur les cendres encore chaudes de la division. Au moment du transfert de Charles Blé Goudé à la Cour pénale internationale en 2014, le parti de l'ancien président a à son tour qualifié le régime d'Alassane Ouattara de «» au «» . Ce qui nous donne, une fois cumulé, un coefficient de respect de la dictature proche des 3%.Même si les choses ont changé, que les fleurs ont fané, la Côte d'Ivoire aura à coeur de connaître «» en 2017. Quitte à balancer les formules magiques des marabouts d'Afrique. «» , hurle Wilfried Bony en pensant à la coupe Total.