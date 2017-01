CAN : La fiche de l’Ouganda

Qualifiés en leur qualité de meilleur deuxième d’un groupe composé du Burkina Faso, des Comores et du Bostwana, les Cranes ont eu le mérite d’être sérieux à défaut d’être brillants. La phase finale de cette CAN sera une tout autre paire de manches dans le groupe D, aux côtés du Ghana, du Mali et des pharaons égyptiens. Mais cet édifice bâti sur la solidité aura son mot à dire au Gabon, car comme on dit près des monts Rwenzori : « Ce n’est pas parce qu’on est prudent qu’on a peur. »





0

La piste en terre battue

Le joueur qui va leur manquer : Frank Mugisha

Le onze type

L’inexpertise de... Francis, du parc ornithologique des Oiseaux du Marais poitevin

Pourquoi l’Ouganda sera la surprise du tournoi ?

Le bestiaire : The Cranes

La danse des Cranes

Youtube

Le Bongoefficient

Youtube

L’hymne du tournoi

Youtube

Par Romuald Gadegbeku

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le 14 mars 1978, less’inclinent 2-0 face au Ghana à Accra, en finale de la Coupe d’Afrique. Quelques mois plus tard Idi Amin Dada, dictateur sanguinaire à la tête de l’ Ouganda depuis huit longues années, est poussé à l’exil. Une révolution footballistico-politique semble en marche, sauf que depuis, plus rien ou presque : Yoweri Museveni est président depuis trente ans. Et les, qui ont décroché une qualification surprise le 4 septembre dernier, n’ont plus goûté à la Coupe d'Afrique des nations depuis trente-neuf ans. Certes, dans le groupe le plus faible des qualifications face au Burkina Faso , au Bostwana et aux Comores . Mais les Ougandais y ont quasiment tout bien fait : quatre victoires, un nul, une défaite à Ouaga face au Burkina. Et lors de la dernière journée de qualifs, les Ougandais ont même cru s’emparer de la première place du groupe au grand dam des, dont le but inscrit à la 99minute face au Bostwana a finalement scellé leur sort de meilleurs deuxièmes. L’ Ouganda arrive au Gabon sûr de sa force collective. Museveni a peut-être du souci à se faire.Petit, vif, insaisissable, il collectionne les récompenses individuelles en se battant pour la communauté. Non, il ne s’agit pas du numéro 10 du Barça . Frank Mugisha est un militant ouvertement gay en Ouganda . Ce pays qui punit l’homosexualité par la prison à vie, et dont la dernière élection présidentielle a contribué à stigmatiser cette communauté. C’est sur un autre terrain que Mugisha mène le jeu avec le SMUG (Sexual Minorities Uganda ), l’ONG avec laquelle il défend les droits des minorités sexuelles, cela même face à l’État. En 2014, aux côtés d’autres militants, il parvient à faire annuler une loi anti-gay par la Cour constitutionnelle, qui obligeait la dénonciation du «» d’homosexualité. Et comme tout créateur, Mugisha n’échappe pas aux coups : «» , se souvient-il. Dans une équipe qui n’a marqué qu’un but à Aly Ahamada ( Comores ), la présence du numéro 10 du SMUG n’aurait pas fait de mal.Dennis Onyango – Isaac Isinde, Joseph Ochaya, Nicholas Wadada, Khalid Aucho – Tony Mawejje, Murshid Jjuko, Hassan Wasswa, Farouk Miya – Geoffrey Massa, Luwagga Kizito.» Pas sûr que son estomac soit assez coriace pour digérer un aigle malien.Depuis deux ans et le début des éliminatoires de la Coupe d’Afrique 2017, l’Ouganda connaît une progression fulgurante qui n’a pas l’air d’avoir envie de s’arrêter. Lesont démarré les qualifs de la Coupe du monde 2018 sur la même lancée, d’abord en tenant en échec le Ghana, puis en écrasant le Congo 1-0. Deuxième meilleure défense des qualifs de la CAN, l’Ouganda est le genre d’équipe contre lesquelles les solistes se casseront les dents. Un collectif solide qui s’appuie sur un diamant brut devant : Farouk Miya (dix-neuf ans), qui a commencé sa phase de polissage en Belgique, au Standard, et pourrait être l’une des révélations du tournoi.Le port altier, ses ailes sont grisonnantes, la tête est noire surmontée de plumes dorées. La grue royale est choisie par Frederick Jackson gouverneur d’ Ouganda au début du XXsiècle, pour habiller le drapeau, et devenir le symbole du pays. Précisons que Sir Jackson était également ornithologue à ses heures perdues, et que, dès son arrivée dans le pays, il est fasciné par la beauté de cette grue particulière, qu’on ne trouve que dans la région des Grands Lacs. Mais aujourd’hui, cet oiseau symbolique est menacé d’extinction, lors des quatre dernières décennies, le nombre de grues royales en Ouganda a baissé de 80%. Et le phénomène tend à s’amplifier du fait de la réduction des terres humides et de la chasse. Andrea Belotti met la main devant sa tête lorsqu'il plante, histoire de mimer «» (le coq) et faire honneur à son surnom. Dans la même veine, les joueurs ougandais, eux, mimeront la grue royale lorsqu'ils marqueront. Très simple à réaliser, depuis que l’attaquant du Toro propose ses tutos sur YouTube, les Ougandais n’auront qu’à mettre le plat de leur main sur l’arrière de leurs crânes.Fin novembre dernier, une centaine de personnes ont trouvé la mort lors des violents affrontements qui opposaient les forces de l’ordre à la garde royale du souverain de Rwenzururu. Cette violence est la réponse donnée par le président Yoweri Museveni aux velléités de sécession affichées par le roi Charles Wesley Mumbere, dont il avait reconnu la légitimité en 2009, à Kasese dans le sud-ouest de l’ Ouganda . Une réponse cinglante qui vise le démantèlement de la garde royale du souverain qui ferait partie d’un mouvement qui prône la «» , une unification du sud-ouest ougandais avec une partie du Nord Kivu en RD Congo . «» , expliquait-on du côté de la présidence. Et Museveni est tellement soucieux du sort du souverain de Rwenzururu, que ce dernier pourrit depuis dans l’une des geôles du régime. Lorsque Museveni est arrivé au pouvoir par les armes en 1986, il disait : «» Mais l’appétit vient en mangeant : trente ans de bonne bouffe plus tard, lors de l’élection présidentielle de 2016 son slogan de campagne indiquait plus simplement : « Daniel Sebunjo est l’exemple à suivre pour les. Ce musicien ougandais de trente-trois ans passé maître dans l’art de manier la Kora, instrument à cordes ouest-africain pratiqué surtout au Sénégal , en Gambie , au Mali , en Sierra Leone ou encore en Guinée . Comme lui, l’ Ouganda devra passer outre les conventions pour s’approcher d’un trophée qui réussit peu aux pays d’Afrique de l’Est.