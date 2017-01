CAN : la fiche de l’Algérie

Souvent donnée favorite ces dernières années mais jamais gagnante, l’Algérie revient une fois de plus avec le couteau entre les dents. Après avoir tout broyé sur son passage durant la phase de qualifs, les Verts comptent bien s’extirper de la poule de la mort et se hisser au moins jusqu’au dernier carré.

La piste en terre battue

Les joueurs qui leur manquent : Carl Medjani et Sofiane Feghouli

Onze types

L'inexpertise de... Réda Seddiki, humoriste

Le bestiaire : Les Fennecs

Le dribble que l'équipe va inventer

Le Bongoefficient

Pourquoi ils vont... perdre contre l'Allemagne

L'hymne du tournoi

Par Farouk Abdou

Six matchs, 16 points sur 18 possibles, 25 buts pour, 5 contre, et une qualification dès le 2 juin : dire que l’Algérie s’est baladée durant cette phase de qualifications est un euphémisme. Trop forte pour le reste de son groupe J, «» (la Verte) s’est fâchée tout rouge et en a profité pour parfois dégommer ses adversaires façon Hulk, notamment dans son antre imprenable de Blida : 4-0 contre les Seychelles, 7-1 contre l’Ethiopie, 6-0 contre le Lesotho. Avec en prime un Hillel Soudani qui finit meilleur buteur des éliminatoires (7 réalisations). Les Algériens danger.Revenu à la tête de la sélection algérienne après un passage en 2003, Georges Leekens a frappé fort pour son retour, en décidant de ne prendre ni Carl Medjani ni Sofiane Feghouli, respectivement capitaine et vice-capitaine des Verts. Le motif est très simple : un manque évident de temps de jeu depuis le début de la saison (774 minutes en 10 rencontres pour Medjani, 645 rencontres en 16 matchs pour Feghouli). Une décision qui fait «» du sélectionneur belge, et qui attriste certainement tout un pays. En tous cas, les excuses et le coupable seront tout trouvés en cas de déroute au Gabon.M'Bolhi - Meftah, Mandi, Bensebaini, Ghoulam - Bentaleb, Taider - Mahrez, Brahimi - Soudani, Slimani."One Two Three"Très présent dans le Sahara (et donc en Algérie), le fennec est un petit renard du genre Vulpes et de la famille des Canidés. Il dort le jour et chasse la nuit. Il est très rusé et véloce. Bref, c’est un animal qui sait se faire discret. Tout le contraire de l’Algérien, en fait, qui bombe le torse dès qu’on évoque son pays, qui parle de l’Algérie avec fierté et qui en fait profiter le monde entier en exhibant des drapeaux dans tous les stades possibles et imaginables et en klaxonnant comme un malade quand la victoire est au rendez-vous. Normal donc, que l’on n'aime guère être comparé à un animal qui se planque dans des trous creusés dans le sable.Les joueurs algériens ne sont pas des footballeurs, mais des guerriers. Ils ne jouent pas au foot, ils vont au combat. Quoi de plus normal que ces gladiateurs des temps modernes se mettent de l’huile d’olive sur le corps avant chaque match ? Au Gabon, les joueurs algériens auront un double avantage à avoir le corps huilé : d’une part, cela leur permettra de devenir insaisissables et d’esquiver plus facilement les adversaires. D’autre part, si le score est serré, ça permettra de glisser plus facilement dans la surface et éventuellement d'obtenir un pénalty. La condition: l’huile d’olive doit être de qualité supérieure, donc provenir de Kabylie. Sinon, ça ne fonctionnera pas.Avril 2015. Le bureau executif de la CAF organise un vote secret pour attribuer l'organisation de la prochaine CAN. Ne reste alors que deux adversaires. Le Gabon et l'Algérie, qui croit dur comme fer en ses chances, 27 ans après la dernière édition organisée chez elle en 1990. Le lendemain, le couperet tombe : au pays d'Ali le droit d'accueillir l'Afrique sur ses terres, pour peu qu'il soit réélu. Ce qui n'est pas encore gagné. Le 27 aout 2016, Ali Bongo est donc candidat à sa succession et remporte le scrutin avec 49,8% des suffrages. Mais son principal adversaire, Jean Ping, battu d'à peine 5000 voix, hurle à la fraude et pointe du doigt la province du Haut-Ogooué, fief du clan Bongo, où la participation s'élève à 99,9% contre 59,5 sur le reste du territoire. Des émeutes éclatent, l'assemblée nationale est incendiée, et 27 opposants sont tués par les forces de l'ordre au QG de Jean Ping. Une instabilité politique qui pousse la CAF à revoir ses plans moins d'un an avant la CAN. Le 19 septembre, Hadi Ould-Ali, ministre des sports algérien, s'engouffre dans la brèche : «» Il n'en aura pas l'occasion. Le 24 septembre, Ali Bongo est finalement proclamé grand vainqueur par la Cour Constitutionnelle gabonaise avec 50,66% des voix. Il prète serment pour un second mandat trois jours plus tard et promet à son peuple que sa CAN 2017 sera la plus belle de l'histoire.Mondial 1982. L'Algérie bat l'Allemagne de l'Ouest 2-1 en ouverture de la compétition. Neuf jours plus tard, les Algériens sont tout de même éliminés de la compétition à cause du match "arrangé" entre la RFA et l'Autriche. 32 ans plus tard, les deux équipes se retrouvent en huitièmes de finale du Mondial brésilien. L'Algérie tient en échec les Allemands. 0-0, prolongations. Tout un peuple y croit. Mais les Allemands, cyniques, frappent deux fois, avant la réduction du score à la 121e minute de Djabou.CAN 2017 ; les Algériens terminent premiers de leur poule et se qualifient donc pour les quarts de finale. Leur adversaire ? Le deuxième du groupe A, en l'occurence le Cameroun. Problème, un énième scandale de primes explose au sein de la sélection camerounaise. Hugo Broos démissionne, et les joueurs décident de faire la grève. C'est logiquement que la CAF exclut le Cameroun de la compétition. Les nations éliminées étant déjà rentrées à la maison, la CAF n'a pas d'autres choix que d'appeler une équipe suppléante. Et c'est en toute logique que c'est le champion du monde en titre, l'Allemagne, qui est choisi. Les Allemands débarquent au Gabon le jour du match, et s'imposent 1-0 face à l'Algérie, grâce à un but de Jerome Boateng. Éternel recommencement.Les Verts dans une compétition, on pense forcément à «» . Mais il y a un hymne au moins aussi important que celui-là. Il s’agit bien évidemment de «» :