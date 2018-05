Camille Abily : « Finir en beauté »

Camille Abily disputera ce jeudi, à Kiev contre Wolfsburg, sa sixième et dernière finale de Ligue des champions avant d’arrêter sa carrière à la fin de la saison. La meneuse de jeu de 33 ans, plus gros palmarès du foot féminin français, revient sur les moments forts de ses onze années passées à l’OL et livre des pistes sur sa prochaine vie en dehors des terrains.

Propos recueillis par Maxime Feuillet

Très sereinement, avec forcément beaucoup d’envie et d’excitation. Quand on a la chance d’avoir déjà gagné cette compétition, c’est plus facile à aborder, il y a moins de pression. Avant ma première finale, j’étais très stressée, là, j’ai surtout hâte d’être à jeudi, au coup d’envoi.C’est avant tout une question de passion. J’ai toujours envie de progresser, toujours envie de gagner, même sur un petit jeu à l’entraînement. J’ai soif de victoire et c’est motivant de vouloir continuer à être toujours les meilleures avec l’OL.L’image d’une compétitrice et d’une gagnante, ça c’est important. Quand on rejoint l’OL, c’est pour gagner des titres. On ne pense pas trop à la trace qu’on va laisser au club quand on joue, mais j’espère qu’en dehors du terrain, on gardera de moi l’image de quelqu’un d’abordable et d’accessible.C’est difficile, il y a eu tellement d’étapes importantes et particulières. Mais la première victoire en Ligue des champions avec l’OL (2011), ça reste le moment le plus fort. Il y avait une grosse attente de tout un club, d’un président qui avait investi sur son équipe féminine. On avait hâte de lui montrer qu’il avait eu raison de croire en nous en gagnant cette première Ligue des champions. On a réussi à en gagner trois autres ensuiteet j’espère qu’on en ramènera une cinquième.Mon expérience aux États-Unis m’a fait énormément grandir. J’ai côtoyé les meilleures joueuses de l’époque. Ce n’était pas évident, mais j’ai réussi à être titulaire dans l’équipe championne des États-Unis, donc ça m’a donné beaucoup de confiance. Quand je suis revenue à l’OL, j’ai voulu apporter toute mon expérience à mes coéquipières et au club. Après, c’est sûr que j’avais aussi un peu de pression parce que l’OL était venu nous rechercher avec Sonia Bompastor pour gagner la Ligue des champions, mais heureusement, on l’a gagnée dès la première année, donc ils ont bien fait.Avec Patrice, on s’est connus à Montpellier en 2005, ça s’est toujours bien passé. C’est grâce à lui que j’ai pu revenir à l’OL en 2010, c’était sa volonté. Il savait ce que je pouvais apporter à l’équipe de Lyon sur le terrain. C’est sûr que ça fait plaisir d’entendre ça, que ça vienne d’un coach, d’une personne qui connaît parfaitement le niveau du football féminin. Mais c’est avant tout beaucoup de travail.Après avoir arrêté l’équipe de France, je m’étais dit dans ma tête qu’il y avait de fortes chances que je fasse encore une saison avec l’OL et d’arrêter ensuite. J’ai commencé la saison et puis j’ai pris la décision en janvier de raccrocher les crampons en fin de saison, comme prévu. Mais je suis très contente d’avoir pu faire cette dernière année, ça me permet d’arrêter en douceur.Bien sûr, parce qu’on avait une génération qui était capable de gagner. On a fait des demi-finalesoù ça s’est joué sur peu de choses, sur des détails, donc oui, ça reste bien évidemment le plus gros regret de ma carrière. J’ai eu la chance de gagner énormément de titres avec l’OL, mais ce titre international-là, je ne l’aurai jamais, alors qu’avec les joueuses qu’on avait, on avait vraiment la capacité de faire quelque chose.On a toujours eu de la chance à l’OL, nous les joueuses. Un groupe de supporters s’est créé et un deuxième vient de se mettre en place. Ce qui est important pour le football féminin, c’est notre accessibilité. On arrive à être proches des supporters, à échanger des moments avec eux et ils nous suivent de partout. Ils sont même venus au Kazakhstan quand on a joué là-bas en huitièmes de finale, donc c’est assez impressionnant de voir les sacrifices qu’ils font pour nous.Pour l’instant, je n’y pense pas trop. Je ne me dis pas : «» Alors, je sais qu’il ne reste que dix jours, mais comme on a de gros objectifs, on pense d’abord à l’équipe avant de penser à soi. Mon cas passera après, mais j’espère juste que je vais finir en beauté en gagnant ces deux derniers trophées.Oui, j’en ai bien envie. J’aimerais commencer chez les jeunes et pourquoi pas par la suite aller chez les seniors si ce travail me plaît.Oui, on en a discuté avec le président. Pour le début, je commencerai avec les jeunes à l’OL, c’est ce qui devrait se faire dès la saison prochaine.Malheureusement, le match que j’ai fait était assez difficile parce que l’équipe de France avait perdu 4-1 et avait été menée 4-0, donc j’ai un peu porté la poisse, mais c’est une expérience qui m’a vraiment plu. Alors pourquoi pas la retenter de temps en temps, c’est quelque chose qui me plairait de commenter et d’analyser des matchs. Le foot, c’est ce que j’aime et ce que je connais le mieux.