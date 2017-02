Cameroun : polémique autour des primes

119

JD

Ça grogne chez les Lions.Avant d'affronter le Ghana ce jeudi en demi-finales de la CAN, l'ambiance semble morose au sein du groupe camerounais. C'est en tout cas ce qu'a laissé entendre le sélectionneur belge Hugo Broos lors d'une conférence de presse tenue mercredi soir. La polémique concerne les primes de match promises par la Fédération nationale (FéCaFoot). Pour Broos, leur montant équivaut à «» .Pour la participation au tournoi, la FéCaFoot a promis 15 millions et demi de francs CFA (soit environ 24 000 euros) à chaque joueur et membre du staff. En cas d'accession aux quarts de finale, une prime de 12 millions supplémentaires (soit environ 18 000 euros) était également prévue. Insuffisant pour le sélectionneur. «» , a-t-il vilipendé, avant de préciser que ces griefs étaient formulés par «» .Aux 42 000 euros déjà prévus, il faudra en ajouter 4500 (3 millions de francs CFA) si le Cameroun arrive à rejoindre l'Égypte en finale. Soit près de 47 000 euros, ce qui est déjà une sacrée somme, qui rend les propos du Belge encore plus incompréhensibles, sachant qu'il a insisté sur le fait que «» .Au lieu de parler de manque de respect, il aurait pu préciser d'emblée combien il voulait. On aurait gagné du temps.