Cameroun, la révolution imposée

Non, Eto'o ne serait pas un poids

Faire table rase du passé

Révolution ou évolution ?

Par Florian Cadu

Et le meilleur joueur de la meilleure équipe annoncée du continent qualifie le Cameroun. D’un penalty raté, Sadio Mané envoie les Lions indomptables en demi-finales de la Coupe d'Afrique des nations 2017. Ça, c’est pour l’analyse facile. Mais une autre lecture de l'instant est possible : finalement, cet exploit est autant dû au tir trop mou de l’attaquant de Liverpool qu’à l’arrêt inspiré de Fabrice Ondoa. Le portier de vingt et un ans, qui aurait dû être soumis à la forte concurrence de Guy-Roland N'Dy Assembé, symbolise d’ailleurs parfaitement cette nouvelle équipe jeune, sans expérience et déterminée.À l’origine, l’effectif devait pourtant avoir un peu plus de gueule. La nation de Roger Milla comptait sur Joël Matip , 26 sélections et défenseur des, Eric Choupo Moting, 41 capes et attaquant de Schalke 04, ou encore Allan Nyom , de West Bromwich Albion. Finalement, ce sont huit joueurs appelés par leur pays qui ont refusé de se rendre au Gabon (dont Assembé). Après la retraite de Samuel Eto’o en 2014, les leaders de l’équipe se nomment donc Benjamin Moukandjo , élément offensif de la lanterne rouge française, Adolphe Teikeu , défenseur central de Ligue 2, ou Sébastien Siani , apparu seulement douze fois sous le maillot de son pays.Le constat faisait un poil peur avant le début de la compétition. Sauf que, porté par une mentalité exemplaire et une belle générosité, le groupe a déjoué tous les pronostics en s’invitant dans le dernier carré du tournoi. En s’appuyant sur une certaine réussite, bien entendu (une seule victoire pour trois nuls en quatre matchs), mais en respectant leur maillot et en mordant dans l'épreuve comme des morts de faim. Dès lors, la question bête se pose : l’absence des joueurs considérés comme cadres serait-elle une bonne chose pour les Lions ?Permettrait-elle de libérer les jeunes propulsés soudainement titulaires ? Une fausse idée, selon Joseph-Antoine Bell, ancien gardien de la sélection et spectateur attentif du football africain : «» Autrement dit, jouer avec Eto’o ne doit pas empêcher un petit frère de prendre ses responsabilités. La figure du ballon rond camerounais va même plus loin, considérant que les absents n’ont pas toujours tort : «Cette compétition déjà réussie a en tout cas donné naissance à une équipe inédite, qui comble son manque relatif de talent par une solidarité bienvenue et décisive. Patrick Suffo, vainqueur de la CAN en 2002 avec le Cameroun, s’en réjouit, imaginant enfin des jours meilleurs pour une nation qui se cherche depuis 2008 : «» Cela signifie-t-il qu’il fautles déserteurs ? Absolument, selon Suffo. «Cette stratégie ne fait pas l’unanimité. Bell, par exemple, ne partage pas du tout l’avis de son compatriote : «En revanche, l’ex-gardien de but quart-de-finaliste du Mondial en 1990 met lui aussi l’accent sur le besoin d’une petite révolution amenée par la prise de pouvoir de nouveaux joueurs. Ce qui prendra du temps : «» Avec Moukandjo et Ondoa. Les grands frères, ce sont eux, désormais.