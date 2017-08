Camara Caché

Loulou et boubou

« Il n’arrêtait pas de me crier dessus, de m’insulter »

Souley sunlight

Il faut dissocier deux types de coups : ceux que l’on reçoit et ceux dont on se relève. Souleymane Camara n’a jamais enfilé de gants mais sait de quoi il parle. La vie d’un footballeur, au-delà de la simple performance, tient avant tout à sa capacité de résistance. Comment résister aux critiques ? Comment encaisser l’exil, la concurrence ? Comment se construire des barrières ou plutôt des repères qui permettent de tenir ? Lorsqu’il évoque le milieu dans lequel il baigne sans brassards depuis un peu plus de quinze ans, Camara n’hésite pas à parler de «» , voire «» mais refuse avant tout de mettre de côté les quelques sacoches qu’il a reçues, notamment la plus douloureuse, lors de l’hiver 2005. L’attaquant sénégalais est alors à Nice et vient de quitter définitivement l’AS Monaco , son club formateur. «, pose-t-il.» Soit, une première gifle dès sa première titularisation à Lille (0-4) et plusieurs semaines de galère qui le conduisent en décembre dans le bureau du tandem Antonetti-Ricort. «"Pour nous, tu n’as même pas le niveau d’un joueur de National." » Souleymane Camara encaisse, retient ses larmes, prend sa voiture et rentre chez lui. Si la période coïncide avec la naissance de son premier enfant, il ne peut s’empêcher de craquer malgré le soutien de Balmont, Baky Koné ou Sammy Traoré. Il souffle : «À partir de quelle barreau sur l’échelle d’un club est-on en droit de juger le caractère historique d’un joueur ? Tout en haut, il y a l’affect. Le lien avec les supporters et l’institution. Juste en-dessous, les records. Coup de bol, Souley détient les deux. En marquant le 5 août dernier à l’heure de jeu contre Caen , le remplaçant est devenu à 35 piges le meilleur buteur de l’histoire de Montpellier en championnat avec 48 buts. Un total qui, ramené sur ses dix ans de présence au club, représente donc 4,8 buts en moyenne par saison. Suffisant pour détrôner l’immense attaquant qu’était Laurent Blanc , bon. Le total est risible face aux statistiques annuelles de Cavani, certes, mais lui s’en fiche pas mal : «» Sur le moment, l’obsession était surtout de rendre hommage à celui à qui il doit presque tout. Un centre au second poteau de Kévin Bérigaud, une tête smashée à l’opposée, et puis deux pouces dirigés vers le flocage "Loulou" dans son dos avant de lever les index au ciel. «, explique-t-il, la voix tremblante.» Une relation entamée à l’aune du mois de juillet 2007, lorsque Rolland Courbis parvient enfin à faire tomber Camara dans ses bras, quelques années après avoir essayé de l’embarquer à Ajaccio. Après Monaco et Nice , le Sénégalais poursuit donc à cet instant son échappée en tête d’un Tour de France qu’il restreint essentiellement au Sud.Au départ, il y a pourtant le Sénégal , Dakar et le quartier Médina. Une enfance passée entre un père commerçant et une mère, femme au foyer, avant de grandir en compagnie de sa tante. Souleymane Camara raconte une jeunesse où «» dans un quartier où il fréquente un établissement scolaire coranique privé et les terrains du coin. Comme tous les gosses, il aime le foot, adore Jules Bocandé, découvre rapidement Romário, tombe amoureux de Manchester United et est rapidement inscrit à l’école Aldo Gentina par son frère. Aldo Gentina est le meilleur centre de formation du Sénégal , un endroit tout droit sorti de la passion d’un pâtissier italien dingue de football où sont notamment passés Tony Sylva et Salif Diao, mais également soutenu financièrement par l’AS Monaco . Voilà comment, à la fin des années 90, Souleymane Camara descend d’un avion pour débarquer en Principauté après des essais concluants. Il est mineur, rencontre des problèmes de visa, et débarque en retard, trois mois après Jaroslav Plašil et Djibril Sidibé, premier du nom, qui deviendra le premier coloc’ de Camara. Autre bonbon de la formation monégasque, Grégory Lacombe rembobine la première entrée dans le vestiaire du buteur : «» D’entrée, si Camara patine en français et parle avant tout le wolof, il s’agrafe à Plašil, lui aussi en difficulté avec la langue française, avec qui il regarde «» , replace pourtant celui qui n’est alors à l’époque qu’un ado mais surtout un jeune adulte qui s’emmerde. Le week-end, Souleymane Camara s’enferme, s’isole : «(Diao, Sylva, N’Diaye,» Avec un programme simple qui consiste avant tout à oublier un quotidien complexe. Résultat, dès le premier mois, Souleymane Camara fait sauter le compteur avec une facture téléphonique de 5000 francs, soit quelques 750 euros. «» , se marre-t-il aujourd’hui. L’année suivante, il ira passer ses appels chez son pote Plašil dont le forfait est réglé par l’AS Monaco . Grégory Lacombe, lui, continue de prendre soin de Camara avec leur coéquipier, David Caruso, tout en s’amusant à raconter aux journalistes qu’il était son premier prof de français. «» , rigole le Sénégalais. «, résume Lacombe.Si l’homme est affecté, le footballeur, lui, apprend beaucoup. À ses côtés, il y a une «» , composée entre autres de Gaël Givet , Nicolas Plestan et Sébastien Carole. Devant : les belles gueules de l’ ASM des années 2000, celles qui composent une équipe première que Souleymane Camara rejoindra en 2001. «"est-ce que c’est réel ?"» Avec la réserve, Camara parvient à se démarquer et claque même une tête monstrueuse contre Grenoble dès son deuxième match de CFA. «» , se souvient Grégory Lacombe, centreur décisif sur le coup. C’est dans ce cadre que le joueur se construit avec les regards appuyés du directeur du centre de formation monégasque, Paul Piétri, de ses coachs (Banide, Barilaro) mais aussi de madame Philips, chargée de faire le lien entre le scolaire et le sportif. «» , détaille Frédéric Barilaro. Un joueur si croustillant qu’il doit naturellement secouer la concurrence. Camara : «(Sidibé,) à cause de ça. »Dans un virage à 360°, le jeune buteur découvre Nonda, Simone, Costinha, Flavio Roma ou encore Philippe Léonard. Mais aussi la paire Gallardo-Bernardi. «, se souvient le Sénégalais."Calme Soul, calme, sinon en match tu vas être mort !"» Souleymane baisse la tête, encaisse, tente d’enchaîner et participe finalement à 72 rencontres sur ses quatre années monégasques, seulement coupées par un prêt de quelques mois à Guingamp en 2004. Il découvre également la sélection sénégalaise au détour d’une Coupe du Monde 2002 qu’il passe avec son meilleur pote dans le milieu, Omar Daf , et le banc, à l’exception de quelques foulées contre le Danemark . Au total sur le Rocher, l’affaire accouchera d’une dizaine de buts et une fin de romance complexe entre un Didier Deschamps qui se contente de l’envoyer ramasser les miettes en fin de match, et des dirigeants qui le bloquent malgré un intérêt nourri de Claude Puel , alors à Lille , pour le récupérer.À quelques 1300 kilomètres plus au Sud, un homme esseulé sur son île corse hurle également ses louanges pour l’attaquant. La voix rauque de Rolland Courbis décroche son téléphone d’un «» de celui qui se sait désiré. À l’époque, coach d’Ajaccio, il invite Camara à déjeuner au Café de Paris, sur la place du Casino de la Principauté. Le joueur raconte : «» Alors au moment de quitter Nice deux ans plus tard après s’être fait secouer comme un prunier par le colérique Antonetti, Courbis rappelle : «, rembobine-t-il.» L’histoire retiendra donc la signature définitive de Souleymane Camara Montpellier le 1er juillet 2008, une année après son arrivée en prêt. Un transfert discret, fracassant de silence, à l’image de l’homme.Problème, au moment de son arrivée, Camara est dans «» . Psychologique, entend Grégory Lacombe. Le rieur n’a plus la banane. «, explique-t-il.» Ce dernier, qui place toute sa confiance en quelqu’un qui en manque, loue aujourd’hui l’homme, mais surtout le professionnel : «(il insiste)» Il découvre la Mosson et la Butte Paillade, tout en étant rarement au premier plan, mais toujours là pour sauver les meubles. Voilà maintenant dix ans que l’histoire tient, qu’elle balance entre une remontée en Ligue 1 décrochée en 2009, les luttes pour le maintien, un titre historique en 2012, des amitiés - notamment avec Cyril Jeunechamp - mais aussi pas mal de souvenirs. Des bons, des mauvais. «» Et bien sûr, le 29 juin dernier.Un entraînement comme un autre, un jour de reprise sous le soleil. Camara : «» Loulou Nicollin vient de s’éteindre, avec tout ce que cela représente pour un mec comme Souley. «, reprend l’ancien international sénégalais."Viens Souley, va dans le magasin (situé à côté du musée du président Nicollin,), prends un truc pour les gosses." » Le 5 août dernier, face à Caen , la Mosson rendait donc hommage à Nicollin. Avant la rencontre, Souleymane Camara retrouve Grégory Lacombe. «, glisse celui qui joue aujourd’hui à Marssac, en DHR."Souley, s’il y en a un qui doit marquer ce soir, c’est toi."» Simple comme une légende.