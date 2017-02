Callejón, exilé, mais comblé

Pur produit de la Castilla, José Maria Callejón retrouve le Real Madrid ce mercredi soir. Un retour aux sources pour un joueur façonné par le club madrilène, mais dont le profil d'ailier atypique et travailleur fait finalement le bonheur de Naples, son club d'adoption.

0

Au Real à quinze ans avec son frère jumeau

Le chouchou du Mou

Heureux qui, comme José, a fait un beau voyage

Par Adrien Candau

Tous propos issus d'El Mundo, AS, El Pais, ABC Deportes et du Corriere dello Sport.

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

» José Maria Callejón ne se voile pas la face : à l'heure d'affronter le Real Madrid en huitièmes de finale aller de Ligue des champions, le voilà confronté au club qui l'a modelé comme homme et comme joueur. Car avant de côtoyer les sommets du football italien avec Naples puis d'intégrer la, l'ailier a d'abord fait ses classes pendant de longues années, derrière les murs de la Maison-Blanche.Un club qui l'a repéré alors que le tout jeune Callejón n'est qu'un joueur de futsal anonyme de sa ville natale, Motril, à l’extrême sud de l' Espagne . En 2002, à quinze ans, son frère jumeau et lui font le grand saut pour la capitale espagnole, rejoignant ainsi tardivement les équipes de jeunes du Real. Dès 2006, José Maria intègre la Castilla, l'antichambre de l'équipe première, avec qui laquelle il inscrit notamment 21 buts en troisième division lors de la saison 2007-2008. Avant d’être envoyé s'endurcir en prêt à l' Espanyol Barcelone pendant trois saisons, où il s'affirme comme une valeur sûre de la Liga. L'objectif ? Revenir au Real pour enfin y faire ses preuves. Pourtant, quand José Mourinho le contacte en 2011 pour le convaincre de revenir à la maison, Callejón peine à prendre au sérieux l'entraîneur portugais : «De quoi permettre à Callejón de réaliser son rêve, en évoluant sous le maillot qu'il se figure porter depuis tout gamin. «madridiste» D'autant plus qu'à Madrid, José Maria est loin d’être un obscur figurant. À l'ombre des premiers rôles, il dispute pas loin de 80 matchs toutes compétitions confondues en l'espace de deux saisons. Devenant ainsi leattitré de José Mourinho , qui loue son implication de tous les instants. Il faut dire qu'avec son goût de l'effort défensif, ses appels incessants dans la profondeur et son pressing furieux sur les défenses adverses, Callejón détonne par son profil, dans un club plutôt habitué à empiler les esthètes devant. Et permet au Mou de « verticaliser » le jeu du Real, en faisant entrer sa fusée espagnole dès qu'il l'estime nécessaire : «Un rôle de remplaçant de luxe que Callejón endosse sans broncher pendant deux saisons. Avant de comprendre, lucide, que son sens du sacrifice et du collectif ( «» ) ne suffiront pas pour intégrer le onze type madrilène : «. » L'enfant de la Maison-Blanche part donc s'affirmer du côté de Naples , mais sans entretenir de ressentiment pour son ancien club : «. » Naples , où Callejón s'est imposé dès sa première saison comme un élément déterminant de l'effectif des, au sein d'une formation appliquée d'emblée à optimiser les points forts de l'hyperactif ailier andalou. Là, il peut exprimer sans restriction ses atouts d'ailier-buteur et ses remarquables qualités de déplacement, qui lui permettent de se défaire avec une facilité confondante du marquage adverse. Et fait rapidement la quasi unanimité de l'autre coté des Alpes. «» , se réjouit Maurizio Sarri , qui souligne le bilan statistique irréprochable de son ailier (déjà huit buts et neuf passes décisives en Serie A cette saison).Le coup de foudre est réciproque. À tel point que, lorsqu'on lui demande s'il envisage de quitter un jour Naples pour retenter l'aventure à Madrid, Callejón botte en touche : «» Peut-être de pouvoir teinter ce soir du bleu napolitain les murs du Bernabé u. Histoire de montrer que son départ de la Maison-Blanche, loin d'avoir engendré un footballeur frustré, a définitivement fait de lui un exilé comblé.