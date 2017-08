Callejón calme les Niçois

[⚽️ VIDEO BUT] 🔵🔴 #OGCNNapoli Callejon ouvre le score sur un centre d'Hamsik ! https://t.co/FxHIud1DsJ — beIN SPORTS (@beinsports_FR) 22 août 2017

RR

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Ça se complique encore plus pour Nice Dominés en première période, les Aiglons ont fini par céder aux attaques de la triplette Insigne, Mertens et Callejón. Et c’est ce dernier qui vient ouvrir le score pour les Italiens. Sur un centre à ras de terre d’Hamsik, l’Espagnol est bien seul dans la surface niçoise et ajuste parfaitement Cardinale du plat du pied.Ça fait 3-0 pour Naples au score cumulé.