Calhanoglu s'annonce au Milan AC

Le Milan continue sa razzia.Les nouveaux propriétaires dessont gourmands. Après les signatures d'André Silva, Borini, Rodriguez, Kessié et Mussachio, le Milan AC tient sa sixième recrue estivale. Le milieu de terrain offensif germano-turc Hakan Calhanoglu s'est annoncé lui-même au club via son compte Instagram.À 23 ans, Calhanoglu quitte pour la première fois l'Allemagne où il avait débuté à Karlsruhe, avant de passer à Hambourg. Mais c'est au Bayer Leverkusen qu'il s'était révélé, devenant un des tireurs de coup franc les plus prolifiques d'Europe. Un nettoyeur de lucarne que Milan s'est offert pour 24 millions d'euros, assortis de deux millions et demi de salaire annuel.Suffisant pour enfin remplacer Pirlo ?