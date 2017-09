Caisses pleines à la Casa Blanca

JE

Auteur d'une saison historique, le Real Madrid se voit récompenser de ses prestations sur le terrain.Champion d' Espagne cinq ans après, premier club européen à conserver son titre en Ligue des Champions, vainqueur des Supercoupe d'Europe et d'Espagne... Force est de constater que les Madrilènes ont réalisé un grand cru 2016-17. Si bien que les hommes de Zizou (joueurs et staff) devraient se partager pas moins de 70 millions d'euros de primes. De quoi récompenser toute l'institution et même l'équipe de basket récemment auréolé d'une nouvelle Coupe du roi.révèle ainsi que cette somme sera intégralement et équitablement redistribué à chacun des joueurs de l'équipe, peu importe leur contribution à ces succès. Ce qui donne lieu à un joli pactole : les membres du club de foot percevront chacun deux millions d'euros brut.Même Martin Ødegaard ?