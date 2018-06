Café Kremlin, épisode 3

À Trekhgornaya Manufaktura, un des quartiers un peu hipster de Moscou, on voit plus de quinoa que de matche de footbrall.

Artyom, supporter du Lokomotiv et privé de football

Cowrking et tribune en bois et métal

Par Thomas Pitrel, à Moscou

est un restaurant comme on pourrait en trouver à San Francisco, dans le XIarrondissement parisien ou partout où la culturea posé son. C’était au départ un restaurant français, d’où le nom. On peut aujourd’hui y déguster du houmous au poivre et au quinoa, un excellent ceviche de bar agrémenté d’avocat ou une burrata au pesto et aux légumes de printemps. Le tout arrosé d’une limonade maison au fenouil et à la coriandre, ou d’un cola artisanal anglais «» . À une table, un homme et une femme discutent autour de plans d’architecte. À une autre, quatre filles dégustent une coupe de Prosecco en profitant du beau temps. Ici, la Coupe du monde n’a amené personne, témoigne Artyom, le garçon de service ce vendredi midi : «Ici, c’est la Trekhgornaya Manufaktura, une ancienne usine de textile monumentale, tout en briques rouges, située à trois kilomètres à l’ouest de la place Rouge. Au milieu des travaux de rénovation, on trouve ici des, des, des ateliers d’artistes et une poignée de sociétés de production. Les quelques cafés et restaurants qui émaillent les lieux sont tous dans le même esprit que. Décoration, mobilier, nourriture, cocktails sont taillés sur mesure pour la clientèle du quartier. Et très peu sont ceux qui diffusent les matchs du Mondial. Résultat, la Trekhgornaya Manufaktura ressemble à un îlot de tranquillité complètement coupé de la folie du moment. Et cela a le don de rendre Artyom un peu triste : «À quelques dizaines de mètres, pourtant, un endroit diffuse discrètement les rencontres grâce à un rétroprojecteur en face duquel est installé une petite tribune de bois et de métal. Dessur le sol, une table de « coworking » , un frigo plein de bières et, accrochée aux murs de béton qui peaufinent le style « loft berlinois » de la pièce, une série de photos sur le football russe et des dessins de joueurs réalisés par différents artistes. Le lieu a été ouvert pour la durée du Mondial par Copa90, une société anglaise qui croit dur comme fer que «» , et qui prêche la bonne parole dans le monde entier à coups de vidéos Youtube et d’évènements en tout genre.Dans leur QG de Moscou, Soraya et Ali, tout juste arrivés d’ Angleterre , reçoivent avec enthousiasme. «» , dit Soraya Rowley, lade Copa90. Installées devant Égypte- Uruguay , une petite quinzaine de personnes regardent le match, maillot de Salah ou du Nigeria sur les épaules (donc personne qui ne joue ce match). Il y a parmi eux descolombiens, dont un vit à Berlin (tiens, tiens...), et qui sont venus déposer leurs œuvres, dont un programme de la Coupe du monde stylisé, dans un présentoir qui contient déjà des numéros des magazines européensou. «explique Ali.» Et s'il suffisait de se ravitailler en quinoa pour aimanter le public ?