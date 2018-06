Russie : le Grand Tournant

Vilipendée avant le début de la compétition, la sélection russe a retourné tout un pays avec ses deux victoires, ses huit buts et sa qualification pour les huitièmes de finale de sa Coupe du monde. Alors que la presse a totalement changé son discours, petite visite à Novogorsk, où les joueurs du très sévère sélectionneur Stanislav Cherchesov continuent à vivre en autarcie.

« Nous étions les pires personnes du pays »

Thomas Pitrel, à Novogorsk

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le centre sportif de Novogorsk n’est pas exactement l’endroit le plus accueillant qui soit. Pour y entrer, il faut affronter le regard noir des agents de sécurité qui, sans un mot, font comprendre au visiteur qu’il doit retirer son sac, l’ouvrir, le poser sur une caisse retournée, puis s’écarter. Le temps qu’un berger allemand vienne y poser sa truffe. Ensuite, il faut marcher dix minutes en suivant les indications, encore muettes, d’hommes en costume postés dans tous les coins du complexe multisports construit à 30 bornes au nord-ouest de la place Rouge. Au milieu de cette ambiance pesante, le terrain d’entraînement de la Sbornaïa est un îlot de tranquillité et de détente, ce vendredi 22 juin. Dans les tribunes, l’attaché de presse de la sélection russe, Igor Vladimirov, taille le bout de gras avec les journalistes. Une scène totalement inenvisageable il y a seulement quelques jours.À l’époque, letitrait « Destiné à la défaite » , mais le sélectionneur, Stanislav Cherchesov , annonçait déjà en conférence de presse : «» Après deux victoires et une qualification déjà acquise avant le dernier match face à l’Uruguay, la prophétie s’est réalisée. «, confirme Philipp Papenkov, journaliste à, dans les tribunes de Novogorsk."Pourquoi on est aussi nuls ?"Après la victoire contre l’Égypte, une journaliste était même allée jusqu’à sauter dans les bras du sélectionneur en lui lançant «» en conférence de presse. Un à un, tous les reporters suivant la Sbornaïa ont présenté leurs excuses à l’équipe. Youri Dud, rédacteur en chef de Sports.ru et animateur d’un compte Youtube réunissant plus de trois millions d’abonnés, a même lancé une tendance reprise par de nombreux internautes russes : le « changement de chaussures » , qui consiste à se filmer en train de changer de souliers pour signifier que l’on a changé d’avis sur le niveau de l’équipe. Pourtant, toutes ces ondes positives pourraient ne jamais arriver jusqu’à l’équipe nationale.Hier, à la veille de leur dernier match de poule, les Russes expliquaient en effet qu’ils avaient fait le choix de vivre en vase clos dans leur camp de base. «, lançait le glacial Cherchesov en conférence de presse.» Et le sélectionneur n’est pas seul. Échaudés par les critiques pré-Mondial, les joueurs aussi ont décidé de se boucher les oreilles. «(1-1 pour le dernier match de préparation, à l’époque l’équipe restait sur sept matchs sans victoire, N.D.L.R.), explique Fyodor Smolov.» D’autant plus qu’il ne faut pas croire que tous les journalistes ont définitivement changé d’avis sur le niveau de l’équipe russe. À Novogorsk, Aleksandr Rogulev, de, attend la suite : «