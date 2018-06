Café Kremlin, épisode 1

C'est parti pour 32 jours de football total en Russie. Et pour tout dire, le spectacle a vraiment commencé hier à Moscou, où trois petites filles mises en lumière par Coca-Cola (boisson gazeuse sucrée à base de cola et également sponsor de la Fifa) ont donné un peu d'épaisseur à cet après-midi. Place désormais au match d'ouverture, Russie-Arabie Saoudite (17h en France), lors duquel elles auront toutes les trois un vrai rôle à jouer.

Fan de Mario Fernandes

Hospitalité, écharpe et Tatarstan

Par Matthieu Pécot, à Moscou

Angelina Makarova est une petite fille trisomique pas comme les autres. Il y a quelques semaines, la blondinette a été désignée par la FIFA et son sponsor Coca-Cola pour faire le toss du match d’ouverture de la Coupe du Monde entre la Russie et l’ Arabie Saoudite . Elle se trouvera donc, aujourd’hui, peu avant 18h, à jeter une pièce et à regarder qui d’ Igor Akinfeev ou d’ Osama Hawsawi , les deux capitaines, aura le choix entre donner le coup d’envoi ou choisir sa moitié de terrain. «» , déclare Angelina, assise à côté de sa mère Olga sur un canapé situé dans les entrailles du Stade Luzhniki de Moscou.Championne de Russie de natation dans sa catégorie d’âge et de handicap, Angelina aime aussi la gymnastique et le football. Alors quand on lui demande quel est son joueur préféré, elle n’a aucun mal à dégainer le nom de Mario Fernandes, 27 ans, pilier du CSKA depuis six saisons.À 12 ans, Angelina est certainement trop jeune pour savoir que Mario Fernandes n’est pas sûr d’être titulaire dans le couloir droit du 3-5-2 concocté par Stanislav Cherchesov pour la rencontre face à l’ Arabie Saoudite . Aux dernières nouvelles, celui qui a opté il y a quelques années pour la Russie après avoir snobé son Brésil natal serait en concurrence avec Igor Smolnikov pour un poste.Angelina s’en fout de toutes ces considérations tactiques et elle a bien raison. Sa réponse a fait le bonheur du Monsieur de Coca-Cola car Mario Fernandes est un international russe et c’est tout ce qui importe. La fillette a même ponctué son discours par un «» bourré d'enthousiasme et ça aussi, c’est super, car ça sent la caféine à plein nez.Après tout, les Russes ont tout à fait le droit d’être chauvins. En contrepartie, pour l'heure, ils distribuent de l’hospitalité à qui veut la recevoir. Il suffisait d’être au, mardi soir, pour en être sûr. Bien que le 12 juin soit un jour férié depuis 1992 pour cause de « Jour de la Russie » , le tenancier de cet établissement avait décidé de faire tourner la boutique et de le faire avec le sourire. Il a même offert une étreinte sincère à un client serbe venu lui offrir une écharpe de son équipe nationale. Le barman s'est aussi empressé d'aller accrocher à une grande collection qui fait office de guirlande au-dessus du comptoir. Un autre exemple du sens de l’accueil des Russes ? Lénine – ou du moins sa statue -, posé devant le Stade Luzhniki, sans rien dire, en train de contempler ce défilé de fric incarné par les stands des sponsors Coca-Cola, Qatar Airways, Visa, Gazprom, Kia, Bud... La grande classe, ce Vladimir !Deux autres gamines étaient présentes à côté d’Angelina hier après-midi. Elles sont coéquipières dans une équipe du Tatarstan et auront la chance d’être ramasseuses de balles lors du match d’ouverture. La première s’appelle Sabina, sévit au poste de défenseur et a pour joueur favori Sergei Ignashevich, légende du CSKA Moscou qui entamera cet après-midi à 38 ans son dernier Mondial. Coca-Cola adore la réponse de Sabina et valide aussi celle de Karina, lorsqu’on entend la préadolescente dire qu’elle admire le buteur Fyodor Smolov. Coca-Cola a oublié une chose : Karina est une redoutable attaquante. Du genre à prendre tout le monde de vitesse et jouer avec la limite du hors-jeu : «