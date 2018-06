« Ça fait quatre ans que l’on picole pour oublier »

De passage à Saint-Pétersbourg vendredi pour assister à la victoire de leur sélection face au Costa Rica, les supporters du Brésil sont aujourd'hui partagés entre l'amour pour leur pays et le désintérêt grandissant à la maison pour la Seleção. Une fracture qui s'étire jusqu'au maillot.

Le dilemme du maillot version 2018

Marketing et cellule

Par Maxime Brigand, à Saint-Pétersbourg

Début d’after sur la ligne 5 du métro de Saint-Pétersbourg, 18h37 heure locale. Octávio, lunettes fumées sur le nez, trompette infernale au bout des doigts, hurle à la honte d’un ennemi : «» Son vieux compagnon, Hígor, la trentaine et le bouton de pantalon avalé par la bedaine, vient alors se jeter dans ses bras. Les deux hommes en attrapent un troisième et sortent de la rame. Ils ne reviendront pas, la fête file à l’horizon. «(face au Costa Rica, 2-0)» , balance un supporter de la, maillot Edmílson sur le dos, signe de purisme. Vraiment ? «» C’est l’idée du moment, en effet : selon un récent sondage réalisé au Brésil, 53% des gens se disent même «» au Mondial en cours. Mais où est passée laElle vit encore, rassurez-vous et est même ce matin en tête de son groupe, à égalité avec la Suisse, avant de défier la Serbie mercredi soir, à Moscou. Mais c’est une autre histoire qui se déroule sous nos yeux depuis le début de la compétition : le récit d’une nation qui ne sait plus trop quoi penser de ses propres joueurs. «, glisse Adrian, 37 ans, arrivé de São Paulo il y a une semaine pour suivre la compétition, malgré tout.» Au premier rang du symbole : le maillot de la génération 2018 se fait rare, car la droite brésilienne a décidé d’en faire un emblème politique. Désormais, le porter, «» , poursuit Adrian qui est, au Brésil, chauffeur de taxi. Drôle de situation pour une sélection qui cherche avant tout à retrouver de la confiance après l’humiliation du Mondial 2014.Dans un coin de la perspective Nevski, carrefour des nations unies depuis le début de la Coupe du monde, Vitór et Carlos, drapeau du Brésil autour de la taille, tiennent à préciser la chose : «Eux aussi ont décidé de boycotter le nouveau maillot et préfèrent porter celui de 2002, ce malgré le constat que la confiance sportive dans lasemble revenir. Pendant ce temps-là, Lula, lui, livre ses analyses sur les performances de l’équipe depuis sa cellule. L’histoire raconte qu’il dort même en maillot. Lequel ? Celui de 2018, évidemment.