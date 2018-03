Caen terrasse Lyon et rejoint Paris en demies

Sans envie et sans idées, Lyon est éliminé de la Coupe de France par de valeureux Caennais (1-0), qui s'offrent le droit d'accéder aux demi-finales de la compétition pour la première fois de l'histoire du club.

Jusqu'au bout de l'ennui

Samba do Brasil

SM Caen (4-3-3) : Samba - Guilbert, Diomandé, Djiku, Avounou - Féret, Sankoh, Peeters - Rodelin, Santini, Bazile. Entraîneur : Patrice Garande.



OL (4-2-3-1) : Lopes - Tete, Marcelo, M.Diakhaby, Marçal - Tousart, Ferri - Cornet, Aouar, Depay - Maolida. Entraîneur : Bruno Génésio.



Par Andrea Chazy

Lorsqu'on parle de la Coupe de France , chacun aime y aller de sa petite anecdote sur le parcours d'un Petit Poucet, un match d'anthologie ou un sacre inespéré : c'est bien évidemment la très renommée «» qui opère. Mais que peut-elle faire lorsque deux clubs de Ligue 1 s'affrontent ? Comment faire de cette rencontre un événement à part, avec plus d'enjeu qu'une simple rencontre de Ligue 1 ? Pour Caen , englué à la treizième place du classement, cette Coupe de France est un bol d'air frais dans un quotidien assez monotone tout au plus. Pour Lyon , encore engagé en Ligue Europa et en course pour le podium en championnat, elle apparaît presque comme un boulet dans un calendrier bien chargé. Bref, tous les ingrédients pour vivre un match sans saveur. Et pourtant, les Normands ont fini, au courage, par arracher une qualification historique pour le club en demi-finale de la Coupe de France. Comme une belle preuve que, même si elle est plus ou moins visible en fonction des rencontres, la magie de la Coupe de France sait récompenser comme souvent l'équipe la plus méritante sur le terrain.» Le constat de Ronny Rodelin à la pause, assez basique, transpire la lucidité, surtout qu'il aurait très bien pu être fait par les joueurs lyonnais. Dans un premier acte aussi insipide que l'épisode 3382 de, le seul frisson du premier acte arrive au bout de huit minutes de jeu, quand Stef Peeters (8) expédie son coup franc dix centimètres au-dessus de la cage de Lopes. Caen est « bien en place » dans ses vingt-cinq mètres, Lyon galère à produire du jeu et à forcer réellement le verrou caennais. Par deux fois, les hommes de Bruno Génésio vont essayer de gonfler les muscles via une tête de Maolida hors cadre (37) et une frappe plein centre de Memphis Depay bien dans les gants de Samba (40). Si vous vouliez voir du foot entre 21h et 21h45, il fallait zapper sur Arsenal Alors que le deuxième acte repart sur les mêmes bases que la première période, le Stade Malherbe commence à comprendre qu'il y a possiblement l'histoire du club à écrire et qu'une qualification est plus qu'envisageable. C'est d'abord par le latéral gauche Avonou que le danger arrive, son centre parfait ne pouvant pas être transformé en but par le jeune Finlandais Stavisky (66). En face, Lyon et Génésio ne répondent plus, et vont même froncer encore un peu plus les sourcils quand, sur coup franc, Stef Peeters dépose une galette sur la tête d'Ismaël Diomandé, qui catapulte le cuir dans la lucarne de Lopes (74). Comme une punition méritée pour des Lyonnais apatiques, voire même spectateurs. Ce n'est pas la première fois ces derniers temps que l'attitude des Gones est pointée du doigt, et c'est le cas encore une fois ce soir. La réaction d'orgueil lyonnaise arrive cinq minutes avant la fin du temps réglementaire, mais Brice Samba détourne magnifiquement une frappe de Cornet (86) avant d'être suppléé par Guilbert dans la minute qui suit après une anticipation un peu douteuse. Caen souffre, mais Caen tient sa victoire et file donc retrouver le PSG en demi-finale. Qu'importe le tirage, quand l'histoire du club vient d'être écrite. Pas vrai ?