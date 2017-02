Caen sort de la zone rouge, Nancy y plonge

46

Caen 1-0 Nancy

Oh qu'elle fait du bien pour Caen , cette victoire face à Nancy Lors de ce match en retard de la 21journée de Ligue 1, les hommes de Patrice Garande ont récupéré les trois points devant leur public au terme d'une rencontre stressante. Au milieu d'une première mi-temps dominée par les locaux, Rony Rodelin a sorti un petit chef-d’œuvre qui ne doit rien à personne. Après avoir résisté à Gabriel Badilla sur le côté droit, l'attaquant a réalisé un grand pont sur Modou Diagne en pleine surface pour aller tromper Sergey Chernik Malgré quelques balles d'égalisation sauvées par Rémy Vercoutre , les Lorrains n'ont jamais paru en mesure de revenir au score et auraient même pu perdre par un écart plus important. Sans compter que Faitout Maouassa a laissé ses coéquipiers à dix minutes du terme pour deux cartons jaunes. Grâce à ce succès, les Caennais s'extirpent de la zone de relégation où ils envoient Nancy , 18, qui possède une unité de retard sur ses concurrents du jour.Maintenant, on peut passer à Manchester City