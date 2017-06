Caen-Saragosse, la belle cicatrice

À l'automne 1992, le Stade Malherbe de Caen prend part face à Saragosse à la seule confrontation européenne de son histoire. Stéphane Paille, auteur d'un doublé lors de la victoire à l'aller (3-2) et aligné en défense centrale en Espagne (2-0), est un acteur majeur d'une épopée de 180 minutes. Mais épopée quand même.

Le duo Gravelaine-Paille met le feu au match aller

Tactique hasardeuse et arbitre alcoolisé

Un moment de légende

» Le 1octobre 1992, l'arbitrage n'a pas l'air de plaire à Thierry Roland, qui lâche alors l'une de ses plus fameuses saillies au micro de TF1. Pour tout dire, la moitié de Jean- Michel Larqué ne fait alors que traduire ce que n'importe quel Français ressent devant son téléviseur. Le Stade Malherbe de Caen est en train de perdre 2-0 à la Romareda, à Saragosse. À la 24minute, c'est l'Uruguayen Gustavo Poyet qui permet à Saragosse de se mettre sur de bons rails. Globalement dominés, les Caennais lâchent le match et concèdent le but du break peu après l'heure de jeu. Andreas Brehme, champion du monde avec l' Allemagne deux ans plus tôt, enfonce le clou. Le Stade Malherbe est éliminé dès les 32de finale. Pourtant, malgré leur statut de Petit Poucet de la compétition, les Caennais n'ont pas démérité, et peuvent avoir mille regrets.» , se souvient Stéphane Dedebant. Pourtant, au match aller, les Caennais sont euphoriques au stade de Venoix, notamment Xavier Gravelaine , en feu. «» , expliquait Xavier Gravelaine dans les colonnes de. D'ailleurs, dès la sixième minute, c'est lui qui glisse le ballon à Stéphane Paille, son compère de l'attaque, qui n'a plus qu'à la pousser au fond. Dix minutes plus tard, Gravelaine double la marque d'un enchaînement. Ultradominés, les Espagnols parviennent à réduire le score par l'intermédiaire de Sanjuan. Pas grave, le duo Gravelaine-Paille frappe une troisième fois. Le premier centre pour le second qui lâche une reprise de volée dans le petit filet. À la mi-temps, les Normands sont séduisants, invincibles, et surtout, ils mettent leurs opportunités au fond.Malheureusement, la deuxième période sera tout autre. Les occasions sont toujours là, mais Gravelaine ne les convertit plus. «» , regrette encore Stéphane Dedebant. Par deux fois, Gravelaine se débarrasse de deux défenseurs espagnols, mais pèche dans la finition, notamment ce lob, qui frôle la barre transversale à la 63minute. Vingt minutes plus tard, Saragosse réduit la marque avec beaucoup de réussite. Au départ de l'action, Philippe Montanier est victime d'une faute flagrante. Ce n'est que le début des ennuis.Au match retour, Daniel Jeandupeux veut absolument surprendre les Espagnols. Parce que la surprise, c'est justement ce qui les a déroutés à l'aller. Le coach suisse revoit complètement sa copie, pourtant très satisfaisante au Venoix. Stéphane Dedebant, meneur de jeu de poche, est aligné côté droit. «» , raconte-t-il. Parce qu'en effet, aussi incroyable que cela puisse paraître, le buteur du Stade Malherbe est aligné en tant que libéro ce jour-là. «» La vérité, Stéphane Paille la dévoilera à L'Équipe en septembre 2013, soit plus de vingt ans plus tard : «» Hasard ou pas, les Caennais n'y sont pas et sont malmenés par Saragosse. «» , cogite encore Stéphane Dedebant.Mais ce que retient tout supporter caennais qui se respecte, c'est l'arbitrage plus qu'approximatif du Gallois Howard King. Le match est entaché d'énormes erreurs en la défaveur de Malherbe. Par exemple, King siffle un hors-jeu imaginaire, lorsque Faouzi Rouissi s'en va seul défier le gardien espagnol. Problème, Rouissi est parti de son propre camp. Plus tard, un penalty imaginaire est accordé à Saragosse. Heureusement, Brehme, qui avait marqué le seul but de la finale du Mondial 1990 face à l' Argentine grâce à cet exercice, le manque. «» Pire, de nombreux joueurs, dont Stéphane Dedebant, ont affirmé que Howard King puait l'alcool à des kilomètres, encore imbibé de la fête de la veille.Malgré le résultat final, cette double confrontation contre le Real Saragosse reste une fierté. «» , s'amuse Dedebant. D'ailleurs, le match aller avait été élu plus beau match de l'année 1992, juste devant un autre match de Caen , une victoire 5-4 contre Lens en Coupe de France . En 2005, Howard King a été surpris par la police en train de se masturber dans un taxi. Il a également avoué àqu'il avait régulièrement accepté des cadeaux de la part de certains clubs européens tout au long de sa carrière, notamment de l'alcool et des filles de joie. Soit. Mais le 15 septembre 1992, c'est bien Caen qui avait le monopole de la joie.