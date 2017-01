Caen plombe l’OL

Auteurs d’un début de match catastrophique au cours duquel ils auront encaissé deux buts en moins d’une demi-heure, les Lyonnais ont su trouver les ressources pour revenir au score juste avant la mi-temps. Mais en vain, Santini offrant la victoire à Caen en seconde période.

15

Caen 3-2 Lyon

La double personnalité lyonnaise

Santini pour la victoire

Les bras constamment levés, le flux de paroles ininterrompu, Patrice Garande ne tient plus en place sur son banc de touche. On joue les derniers instants de ce Caen Lyon et l’entraîneur caennais le sait, la belle victoire que ses joueurs sont en train d’obtenir est plus que menacée par les offensives répétées de joueurs lyonnais livrant leurs dernières forces dans la bataille. Un dernier coup franc en faveur des visiteurs augmente encore un peu plus son rythme cardiaque, avant la libération du coup de sifflet final. Dans les bras de ses adjoints, le coach savoure pleinement ce précieux succès qui permet à son équipe de quitter la zone rouge. Une libération.Invaincus en championnat depuis le 27 novembre dernier et une défaite à domicile face au PSG , les Lyonnais sont plutôt sereins au moment de venir défier le modeste 18de Ligue 1. Sauf que cette sérénité ne tarde pas à voler en éclats à l’image de cette intervention malheureuse de Cornet qui catapulte un centre de Guilbert dans ses propres filets (8). Sous une pluie normande diluvienne, les Lyonnais se font donc doucher d’entrée de jeu. Peu inspirés, maladroits, ces derniers sont bien incapables d’inverser la tendance. Pire, ils sombrent même un peu plus lorsque Santini transforme parfaitement un penalty obtenu par Delaplace juste avant la demi-heure de jeu. Mais alors qu’on pense désormais les choses pliées, les visiteurs se réveillent enfin. Et comme souvent, le sauveur s’appelle Alexandre Lacazette . Efficace, le meilleur buteur rhodanien prend les choses en main en tout juste dix minutes. Sur penalty, tout d’abord, puis d’une reprise de la tête sur un bon centre de Cornet. De quoi faire renaitre l’espoir dans les rangs lyonnais.Après le scénario des derniers instants de la première période, il est plutôt logique d’imaginer l’OL continuer sa marche en avant dés le début de ce second acte. En pratique, pourtant, difficile de voir une des deux équipes prendre réellement l’ascendant sur l’autre. Les débats sont plutôt équilibrés et les assauts inoffensifs de chaque côté. Enfin jusqu’à la 61minute de jeu. Moment choisi par Ferret pour envoyer un amour d’ouverture à Karamoh qui, sans contrôle, trouve immédiatement Santini dans la surface ; à bout portant, le Croate ne manque pas l’offrande et permet à Caen de repasser en tête. Un nouvel électrochoc pour les Gones qui se retrouvent une nouvelle fois dans l’obligation de se jeter en attaque. Mais le but si précieux ne vient pas. Solide sur sa ligne, Vercoutre repousse plusieurs tentatives, dont cette énorme minasse de Tousart que le portier caennais parvient à détourner sur sa transversale. Un arrêt tout aussi spectaculaire qu’utile puisqu'il permet au SM Caen de valider définitivement cette précieuse victoire. De quoi se donner un peu d’air en bas de classement en quittant cette morbide zone rouge.