Caen rate le coche

140

Caen 3-3 Dijon

Longtemps, on a cru que le carton rouge reçu par Arnold Bouka Moutou allait constituer le tournant du match.Longtemps, on s'est dit que Dijon allait payer au prix fort cette expulsion obervée dès la demi-heure de jeu pour deux jaunes en deux minutes. Et puis non, finalement. Pourtant, après avoir vu Ivan Santini ouvrir le score et Lees Melou égaliser à la suite d'une bourde de leur portier, les Caennais empruntaient le chemin de la victoire. Avant la pause, l'équipe relégable se donnait deux pions d'avance grâce au doublé de Santini et au jeune Yann Karamoh, majeur depuis six mois.Reste que les errances de la défense normande ont tout gâché. À onze contre dix, les hommes de Patrice Garande ont réussi à se faire rejoindre, laissant Loïs Diony réduire le score, puis donnant eux-mêmes l'égalisation à leur adversaire, Alaeddine Yahia marquant contre son camp.Le Stade Malherbe pourrait presque s'estimer heureux, tant ses joueurs ont paru frileux en fin de match. Ainsi, la barre de Paul Reulet a repoussé la dernière tentative dijonnaise. Caen sort toutefois de la zone rouge, mais pourrait bien y replonger après les autres matchs de ce week-end.