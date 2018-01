Caen mutile Bordeaux

401

Bordeaux (4-3-3) : Costil - Sabaly, Baysse, Kounde, Poundje - Toulalan, Lerager, Meite (Sankharé, 58e) - Malcom, Laborde, De Préville (Kamano, 67e). Entraîneur : Jocelyn Gourvennec.



Caen (4-3-1-2) : Samba - Guilbert, Da Silva, Djiku, Bessat - Ait Bennasser (Delaplace, 46e), Sankoh, Féret - Rodelin - Santini, Stavitski (Bazile, 71e). Entraîneur : Patrice Garande.

C’est ce qu’on appelle rater sa présentation.Arrivé il y a quelques jours en Gironde, Paul Baysse était censé solidifier une défense plus que fébrile, comme il a pu le faire ce week-end lors de la victoire de Bordeaux Troyes (0-1). Mais voilà que pour sa première sortie au Matmut Atlantique, l’ancien Niçois écorne sa jolie prestation d’un coup de coude dans le nez de Ivan Santini . Un coup de sang synonyme de carton rouge et de penalty, malgré une première gifle de l’attaquant croate qui se fait justice lui-même en prenant Benoît Costil à contre-pied (0-1, 88).Bien en place, Bordeaux s'était pourtant montré dangereux en premier, mais la frappe de Souahilo Meite s'envole en tribunes alors que Brice Samba , le portier caennais, n'était plus au milieu de ses bois (32). Une action brouillonne qui résume à merveille cette rencontre, ou les taquets dans les chevilles et les passes manquées s'étaient donné rendez-vous. Et alors que les quelques supporters présents en tribunes entonnent des «» pour éviter de s'endormir, Paul Baysse décide de les aider à avoir gain de cause en pétant son plomb (88). Avant que Ronny Rodelin ne profite de la montée de Benoit Costil sur le coup-franc de la dernière chance pour montrer sa précision en doublant la marque depuis le rond central (0-2, 94).Un succès qui fait du bien aux Caennais, qui n'avaient plus gagné en Ligue 1 depuis le 25 novembre et la réception de… Bordeaux . La boucle est bouclée.