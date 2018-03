Caen lâche Strasbourg

56

Caen (3-5-2) : Vercoutre – Genevois, Diomandé, Djiku – Guilbert, Aït Bennasser (Féret, 61e), Sankoh (Deminguet, 76e), Peeters, Avounou – Crivelli, Rodelin. Entraîneur : Patrice Garande



Strasbourg (3-5-2) : Oukidja – Salmier (Corgnet, 76e), Koné, Martinez – Foulquier, Martin (Saadi, 88e), Aholou, Liénard, Lala – Terrier, Bahoken (Blayac, 61e). Entraîneur : Thierry Laurey

Qui rit en coupe rit en championnat. Et inversement.Au coude-à-coude au classement, Caennais et Strasbourgeois avaient l'occasion de faire douter un concurrent au maintien sur une pelouse qui a dû leur rappeler «» . Dans une rencontre très fermée, les joueurs de Patrice Garande sont tout de même parvenus à trouver la faille juste avant la mi-temps sur une inspiration de Peeters dont a profité Crivelli (1-0). Cruel pour le Racing, qui aura eu le ballon toute la partie sans vraiment savoir quoi en faire – malgré quelques mouvements intéressants –, et qui s'est fait poignarder en contre par Guilbert en fin de match (2-0).Une qualification le jeudi, trois points le dimanche, ça valait bien deux matchs moches comme un lundi pour le public de Michel -d'Ornano.