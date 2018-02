Caen et Brice Samba font déchausser Metz

51

Metz (4-3-3) : Beunardeau - Balliu, Selimovic, Rivierez (C), Lempereur - Mollet (Rivière (68e), Poblete, Jouffre (Cohade, 59e) - Boulaya, Niane, Nguette (Roux, 55e). Entraîneur : Fred Hantz.



Caen (4-3-3) : Samba - Guilbert, Da Silva (C), Djiku, Avounou - Aït Bennasser (Féret, 59e), Diomandé, Deminguet (Repas, 98e) - Stavitski, Santini (55e), Bazile. Entraîneur : Patrice Garande.

MR

Un scénario de fou où chèvres et cimetière n'avaient vraiment rien à faire dans les parages. Face à Caen , les Messins sont revenus au score aux forceps, ont mené en prolongation, avant de trébucher lors de la séance de tirs au but. Caen, réaliste même en infériorité numérique et un brin chanceux, verra les quarts de finale.Avec un petit degré au thermomètre, les joueurs ont mis du temps avant de se dégivrer les articulations. Mais en première mi-temps, c'est Caen qui s'est montré le plus incisif, les frappes de Jessy Deminguet flirtant par deux fois avec la lucarne. Mais qui mieux qu'un Finlandais, débarqué cet hiver en Normandie en provenance de Laponie, pour dégeler le score ? À la suite d'un corner, Timo Stavitski profite de la panique de Selimovic, au duel avec Ivan Santini , pour ajuster Beunardeau à bout portant (51).Ce but aura les effets d'une claque sur les joues froides de Messins jusqu'ici trop brouillons, malgré le bon retour à la compétition de Yann Jouffre après six mois d'absence. Surtout que Caen recule, laissant les entrants Roux et Rivière apporter le danger et Farid Boulaya toucher le poteau. Réduits à dix à cause du manque de sang-froid d' Hervé Bazile (84), les visiteurs n'ont pu qu'admirer la frappe sèche d' Ibrahima Niane aller se loger dans la lucarne de Brice Samba . Boum, direction la prolongation.Et quand il faut prendre du rab, Nolan Roux est souvent le premier dans la file d'attente. L'attaquant bénéficie d'une remise de Boulaya pour aller chercher son dixième but de la saison (même si la malédiction devra être brisée en Ligue 1). Nouveau rebondissement quand le centre de Jan Repas semble filer derrière la ligne, mais Enzo Crivelli s'arrache pour remettre de la tête la balle à Diomandé qui n'a plus qu'à la pousser dans le but déserté par des défenseurs messins hagards. Crack, cap sur les tirs au but.Samba et Beunardeau, déjà héroïques au tour précédent dans cet exercice, écartent trois tentatives chacun. Mais c'est Brice Samba qui a le dernier mot en captant la panenka ratée de Farid Boulaya et oblige les Grenats à se focaliser sur leur maintien. Dingue.