Caen coule Lorient

Alors que Lorient s'est déjà mis dans le bain en Ligue 2 avec une solide cinquième place qui lui permet de rester au contact en vue de la montée, la réception de Caen pour ce seizième de finale de Coupe de la Ligue s'annonçait ardue. Surprenant neuvième de Ligue 1, les Normands font tout pour ne pas revivre une saison galère, et tiennent pour l'instant le bon bout. Ce match de coupe voit donc un turn-over s'opérer naturellement : pas de Delecroix, Touré et Waris à Lorient, ni de Vercoutre, Féret et Santini pour Caen au coup d'envoi.Dans un premier acte où les hommes de Mickaël Landreau ont globalement dominé les débats sans pour autant réussir à marquer, la punition caennaise arrive juste avant la mi-temps. Pour sa première titularisation, le Belge, Stef Peeters , lance Kouakou qui ne se fait pas prier pour tromper Petkovic (0-1, 44).Une estocade que les Merlus ne réussiront pas à digérer en seconde période, malgré de nombreuses tentatives en fin de rencontre et, notamment, une presque madjer d'Hamel déviée miraculeusement par Samba sur son poteau. Caen file donc en huitièmes, tandis que le paquebot lorientais reste à quai.