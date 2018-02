Caen calme les Canaris

24

Caen (4-4-2 losange) : Vercoutre – Genevois, Da Silva, Djiku, Bessat – Aït-Bennasser (Sankoh, 70e) – Féret (Bazile, 64e), Peeters – Rodelin – Crivelli (Stavitski, 64e), Santini. Entraîneur : Patrice Garande



Nantes (4-2-3-1) : Tătăruşanu – Dubois, Diego Carlos, Pallois, Djidji – Khrin, Girotto (Touré, 83e) – Thomasson, Rongier (Ngom, 81e), Bammou (Kačaniklić, 62e) – Sala. Entraîneur : Claudio Ranieri

Superbe match au stade Michel -d'Ornano et happy end pour les Normands face aux Nantais. Patrice Garande avait décidé d'aligner sa nouvelle recrue Enzo Crivelli pour donner un peu de vie à une équipe à la peine offensivement. Ce sont pourtant les joueurs de Claudio Ranieri qui se montrent les plus fringants en début de match, Vercoutre ne pouvant rien sur un tir subtil de Bammou après une délicieuse passe de Sala (0-1). Mais, dans la foulée, le duo Crivelli-Santini montre déjà son utilité, le premier en obtenant un penalty, le second en le transformant en pleine lucarne (1-1). Le match s'intensifie encore en seconde période, et la pression caennaise est récompensée après une tête de Da Silva sur corner (2-1), mais Bammou ne laisse pas tergiverser les siens sur une belle demi-volée croisée (2-2). La rencontre est alors proche de basculer d'un côté comme de l'autre et c'est finalement Da Silva qui empoche le titre d'homme du match en donnant d'une nouvelle tête la victoire aux Caennais (3-2).Envol raté pour les Canaris qui avaient l'occasion de conforter leur cinquième place alors qu'un alléchant Nice Nantes se profile dans deux semaines. Elle n'est pas belle notre Ligue 1 ?