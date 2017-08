Caen berce un LOSC endormi

Auteurs d’un match bien calme, les Lillois se sont fait piéger par des Caennais sérieux tout au long de la partie. À l'image d'un Marcelo Bielsa stoïque sur son banc de touche, pour la première fois de la saison, il aura manqué de folie dans un match des Dogues. Les Caennais n'avaient plus gagné à Lille depuis 1991.

Touche à mon poste

Santini impose le calme

Par Robin Richardot

Y a-t-il une malédiction autour des matchs de Lille ? À la 33minute, Patrice Garande est obligé d'effectuer son deuxième changement. Mais contrairement à Marcelo Bielsa une semaine plus tôt à Strasbourg (défaite 3-0) , l’entraîneur caennais préfère garder un joker dans sa poche. À la folie de l’entraîneur argentin, le Français préfère la sécurité. Et justement, de la folie, c’est peut-être ce qu’il a manqué dans ce match. Trop gentils en attaque, les Lillois n’ont pas su enflammer la partie qui s’annonçait pourtant intéressante avec deux compos offensives concoctés par les deux hommes sur le banc. Se montrant dangereux par intermittence et sérieux de bout en bout, les Caennais ont su profiter d’un but précoce et d’un moment fort à l’heure de jeu pour arracher une victoire dans un Pierre-Mauroy qui ne demandait qu’à vibrer.La vie de gardien est dure. Et De Préville peut en témoigner. Auteur d’une belle parade contre Strasbourg la semaine dernière, le Lillois a tout de même encaissé un but. Direction le banc donc. Pourtant, Koffi, gardien de profession, ne va même pas avoir l’occasion de claquer une parade avant de se prendre une tête de Da Silva sur corner (1-0, 5). Le gardien préfère donc briller en tant que joueur de champ. Quelques secondes après un cafouillage chaud bouillant dans la défense caennaise, Bazile vient se présenter devant Koffi mais ce dernier sort très rapidement, feinte le dégagement et peut relancer proprement. De Préville n’aurait pas fait mieux. Dans l’autre camp, on adopte la même tactique. Vercoutre s’amuse à dribbler dans sa surface tandis que Da Silva ne se gêne pas pour glisser une petite main volontaire qui empêche Benzia de partir au but. Dans le jeu, les Dogues tiennent le ballon mais sont aussi inoffensifs qu’un chihuahua. C’est donc Caen qui se charge de distribuer les coups de frisson, à l’image de cette mine de Kouakou qui vient chatouiller la lucarne du LOSC juste avant la mi-temps.L’entrée de De Préville au retour des vestiaires donne enfin un peu de rage aux Dogues. Lille retrouve de l’entrain en attaque et Ballo-Touré fait chauffer les gants de Vercoutre. Dix minutes plus tard, sur un corner à deux, c’est Nicolas Pépé qui pousse le gardien caennais à briller. Caen plie mais c’est Lille qui va à nouveau rompre sur un temps fort des visiteurs. Les Caennais pressent au milieu, font le jeu, et Santini profite d’une remise de Rodelin pour venir creuser l’écart après avoir buté sur Koffi quelques minutes plus tôt (0-2, 69e). En somme, ce qu’aurait dû faire le LOSC depuis le début. Les consignes de Patrice Garande aux nouveaux entrants sont alors claires : défendre et tenir le score. Fatigués, les Caennais colmatent comme ils peuvent les quelques fissures dans leur défense mais seule une tête non cadrée de De Préville viendra inquiéter Vercoutre. Sur la touche, l’entraineur des visiteurs ne tient plus en place et ce n’est qu’au coup de sifflet final que l’homme devient fou. De joie, évidemment.