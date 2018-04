Cabella Lambada

Grand bonhomme du renouveau des Verts aux côtés de Debuchy et M'Vila, Rémy Cabella sera l'attraction principale de la réception du PSG, vendredi soir. Parce qu'à 28 piges, celui qui est prêté par l'OM a enfin retrouvé sa place. Soit au centre de la liberté.

« Peut-être que ça sera mieux comme ça... »

Par Maxime Brigand

Propos de Jessy Moulin recueillis par MB.

» Rires dans la salle et sur les visages : dimanche dernier, à Nantes , Saint-Étienne s’est offert le droit de se poser quelques jours dans le ventre mou de la Ligue 1. Alors, Jean-Louis Gasset , druide qui s’était déjà payé le luxe de sortir Montpellier des tentacules de la zone rouge la saison dernière, débarqué dans le Forez à la fin du mois de novembre dernier pour soutenir Julien Sablé, en plein dépucelage sur un banc professionnel, a tenu à profiter de l’instant. Puis, le coach de l’ ASSE , qui reçoit le PSG vendredi soir pour valider une série de neuf matchs consécutifs sans défaite en championnat, s’est rallumé en conférence de presse mercredi : «Vaste débat, mais les Verts entendent bien surfer sur le virage d’une saison à la courbe un brin délirante : fin janvier, après une énième défaite à Nice (1-0), la troupe était seizième de Ligue 1 et c’était un morceau d’histoire du foot français qui craquelait à vue d’œil. Difficile aussi d’oublier la branlée reçue dans le derby le 5 novembre (0-5) ou l’image de Romeyer en roue libre face à l’AS Monaco quelques semaines plus tard (0-4). Depuis, il y a eu Sablé, Gasset, Printant, les réseaux bleus du second qui s’activent (M’Vila, Debuchy) et des paris tentés sur la table du va-tout (Ntep, Subotić, Berić). Un risque financier, surtout, mais des retours sur investissement rapides aussi : 67% des buts inscrits par l’ ASSE sur ses neuf derniers matchs ont impliqué les recrues de l’hiver. Et un héros, enfin relâché de toute pression. Qui ? Rémy Cabella , évidemment.Pour juger de l’évolution du joueur prêté en août dernier aux Verts par l’OM, Nantes est aussi le repère parfait. Pour deux raisons. La première tape au carreau du mercato estival et fait remonter des déclarations faites à l’époque par Waldemar Kita , le président nantais, à: «» Le même Cabella a donc débarqué dimanche dernier avec les Verts à la Beaujoire. Résultat ? Il a fêté sa 200sortie en Ligue 1 et en a profité pour claquer un doublé. Alors, Gasset a mis un peu de sel à la fête : «» Les stats, voilà ce qui a longtemps handicapé un homme qui pèse quatre sélections chez les Bleus et sur quoi la paire Gasset-Printant (le second connaît l’Ajaccien depuis ses quinze ans) a insisté depuis son arrivée. On en est à six buts, six passes décisives, là où Rémy Cabella tient toujours pour référence son exercice 2013-2014, où il avait bouclé la saison avec 14 pions pour Montpellier L’été dernier, barré par la concurrence à l’OM, Rudi Garcia l’avait alors gentiment bousculé pour changer de club. «» , glissait alors à la sortie du mois d’août le coach marseillais. Et on a vu : on a d’abord vu Cabella souffrir sous la pression –dans la galère de la première partie de saison, on lui a souvent demandé de porter le groupe par des exploits –, et on l’a ensuite vu se libérer. Totalement. Le gardien remplaçant, Jessy Moulin, garant de l'institution, a vu autre chose : «Avant la réception du PSG, Jean-Louis Gasset a souligné l’évolution d’un gosse «» et Rémy Cabella, lui, a avoué face à la presse se «» avec le nouveau staff. Il a surtout été installé aux platines et est aujourd’hui soulagé dans les tâches défensives par la paire M’Vila-Selnæs. Autre chose ? Bien sûr, le bonhomme ne cache plus son envie de rester chez les Verts là où son avenir à l’OM semblerait plus que compromis. Le voilà désormais dans un environnement où son rôle est central et son expression totale. Là aussi, il faut savourer. Et le voilà avec le PSG dans le viseur : «