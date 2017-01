Cabañas : Brest in peace

Ce lundi, Roberto Cabañas nous a quittés, fauché par un infarctus à seulement 55 ans. En France, c'est son passage au Brest Armorique qui a marqué les esprits. François Yvinec, le fantasque président de l'époque, raconte comment il a attiré au bout du Finistère cet attaquant de classe mondiale.

L’affaire Cabanas par François Yvinec

Par Mathias Edwards

Propos recueillis par Vincent Ruellan et extraits du So Foot #68

C'est dans une équipe brestoise qui fonctionne à la débrouille, en vivant «» , comme le consent François Yvinec, alors président du club finistérien, que Roberto Cabañas débarque en janvier 1988. Emmenés par ses jeunes Paul Le Guen , Vincent Guérin ou Patrick Colleter, le club galère en championnat et, malgré l'arrivée du Paraguayen, est relégué en deuxième division. Mais le Brest Armorique a des ressources, plus ou moins licites, et remonte aussitôt en première division, grâce aux 21 buts buts inscrits par Cabañas. La saison suivante, la première complète en D1 pour l'une des stars du Mondial 86, il inscrit 9 buts, et installe les Bretons à une confortable 10place. Avant de s'envoler pour Lyon , qui débourse quelque 15 millions de francs pour s'attacher ses services, une folie pour l'époque. Mais comment le modeste club breton a réussi à attirer un tel joueur dans sa rade ? Dans le numéro 68 de So Foot, paru en septembre 2009, François Yvinec raconte.(un pool d'investisseurs bretons, qui tente à l'époque de garder le Brest Armorique à flots, ndlr)» Une fuite de Colombie épique qu’Allain Guilloux, successeur éphémère d’Yvinec à la tête du club, met en doute dans son livre Les 4 vérités du football français.