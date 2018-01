Le LOSC tombe à la Meinau

11

Racing Club de Strasbourg (4-5-1) : Kamara - Foulquier, Salmier, Koné, Seka - Da Costa (Terrier, 74e), Gonçalves (Liénard, 60e), Grimm, Nogueira, Bahoken (Lala, 86e) - Saadi. Entraîneur : Thierry Laurey



Lille OSC (4-3-3) : Koffi - Mendyl, Alonso, Amadou, Dabila - Soumaré (Faraj, 88e), Bahlouli (Mendes, 74e), Bissouma - Araujo (Pépé, 69e), Ponce, El Ghazi. Entraîneur : Christophe Galtier

JD

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Ce jeudi soir, la Grande Motte était alsacienne.Sur une pelouse déplorable, Strasbourg s'est imposé dans la douleur face à un LOSC trop timide. Les Alsaciens mènent très vite la danse et Nuno Da Costa ouvre logiquement le score à la demi-heure de jeu en récupérant, chanceusement au point de penalty, un ballon qui échappait à la défense lilloise à la suite d'un rebond malheureux sur une motte de terre.Dès le retour des vestiaires, Idriss Saadi double la mise et provoque le réveil des visiteurs, qui reviennent au score par Yves Bissouma à peine dix minutes plus tard. Mais la machine lilloise semble grippée et, à part quelques valeureuses tentatives d'El Ghazi, les plus belles occasions sont à mettre au crédit du Racing, qui s'impose sans briller, mais dans des conditions de jeu particulièrement éprouvantes.La revanche aura lieu ce dimanche à Lille . Seul point positif de la soirée pour les Nordistes : plus rien désormais ne peut les détourner de la course au maintien.