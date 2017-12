Ça passe pour Monaco et Angers

1

Avec un bijou de Radamel Falcao Monaco a fait le boulot et décroché son billet pour les quarts de finale de la Coupe la Ligue. Malgré une entame de match poussive et quelques contres attaques normandes, l’ ASM pouvait compter sur les qualités techniques de ses joueurs. Les deux ailiers, Rachid Ghezzal et Rony Lopes montrent beaucoup d’aisance balle au pied, et l’ancien Lyonnais lance son compère dans la surface caennaise d'un petit ballon subtil, mais le Portugais loupe le ballon d'un poil. Ce n’'est que partie remise. 36minute, Sankoh rate sa transversale, Lopes anticipe, récupère le ballon, perçe les lignes adverses et sert parfaitement Carrillo. Dans la pure tradition des numéros 9 à l’ancienne, l’Argentin efface Mbengue et Djiku d’un contrôle et catapulte le ballon au fond des filets de Samba. Dans un registre plus sexy, Radamel Falcao , entré à la place de Carillo, double la mise à cinq minutes de la fin d'un but somptueux. Voyant Samba avancé,le lobe du milieu du terrain. Autre satisfaction côté monégasque : la performance du jeune Kevin N’Doram, sérieux et appliqué dans son rôle de milieu de terrain. Petite déception en revanche : la performance d’Abdoulaye Diakhaby. En manque de confiance, l'ancien Rennais a manqué cruellement de réalisme.Deux équipes de bas de tableau de Ligue 1, deux formations pour qui le championnat est une priorité, on ne pouvait pas s’attendre à du grand spectacle au Stade Raymond Kopa . Il a fallu attendre la fin du premier quart d’heure pour voir un semblant d’occasion. Bien servi par un corner de Mangani, Puyo envoie sa tête juste au-dessus de la barre de Didillon. À la demi-heure de jeu, les Lorrains répondent par l’intermédiaire d’une frappe décomplexée de Thill, mais Mandréa est à la parade. Dans ce genre de rencontre, c’est souvent celui qui ose qui gagne. Au retour des vestiaires, double changement pour Angers . Fulgini et Belaili, dribbleur algérien de retour sur les terrains après deux ans de suspension pour dopage, font leur entrée. Coaching payant pour Stéphane Moulin . 52minute, première offensive de Thomas Mangani , puis une deuxième d’ Angelo Fulgini . L’ancien joueur de Valencienne ouvre la marque d’un lob magnifique après une relance hasardeuse de Didillon. C’est tout. Angers passe un tour, Metz se concentre sur le maintien.