Ça passe pour la Lazio, Leipzig et le Sporting

Privée de sa pépite serbe Sergej Milinkovic-Savic , blessée, la Lazio est accueillie en terre ukrainienne par un froid polaire. Lucas Leiva se charge de réchauffer l’ambiance en reprenant un corner de Luis Alberto d’une superbe tête croisée. Sorti sur blessure juste avant la pause, Kadar n’arrange en rien les affaires du Dynamo qui rentre bredouille aux vestiaires, ultra-dominé par des Romains qui savent qu’un nul serait synonyme d’élimination.Malheureusement pour eux, les Ukrainiens sont incapables de saisir le petit brin de chance qui leur permettrait d’égaliser et continuent de subir le tempo imposé par la Lazio , laquelle manque tout de même d’efficacité pour refermer le dossier une bonne fois pour toute.Le salut vient finalement de Stefan de Vrij. Bien placé au point de penalty, le défenseur néerlandais n’a qu’à ouvrir son pied pour reprendre un centre adressé de la droite et offrir une qualification méritée auxBattu 2-0 à l’aller, le Viktoria Plzen reprend espoir au bout de seulement six minutes grâce à Marek Bakoš qui trompe Rui Patricio sur un but d’école. Initiation sur un centre à l’entrée de la surface, conclusion d’un coup de casque au-dessus du bloc défensif. Simple, superbe. Et surtout, annonciateur. Une heure plus tard, le Slovaque double la mise, toujours à bout portant, mais du droit cette fois-ci.Les comptes sont remis à zéro et les Tchèques croient au miracle de la prolongation, jusqu’à ce que l’arbitre siffle un penalty dans le temps additionnel pour le Sporting . Sauf que Bas Dost envoie cette balle de match dans les bras de Hruska, lequel n’a aucun mal à la repousser et entretient l’espoir jusqu’au bout. En prolongation, Rodrigo Battaglia tue le suspense dans le temps additionnel de la première période. Un corner, une tête croisée et c’est le Sporting qui se qualifie pour les quarts, aux forceps. Plzen n’a pas à rougir, les Portugais avaient juste l’expérience en plus.L’excentricité à la russe, c’est Aleksandr Kokorin qui sort sur blessure assis à l’arrière d’une voiturette de golf en lieu et place de la traditionnelle civière. Privés de leur avant-centre au bout de seulement huit minutes, les Russes subissent la domination de Lipsiens qui prennent l’avantage dès la première mi-temps grâce à Jean-Kévin Augustin . Servi par Timo Werner , l’ancien Parisien part à la limite du hors-jeu, fait un tour sur lui-même, dépose Miha Mevlja et flingue Andrey Lunev à bout portant.Mais les Allemands deviennent alors dilettantes et le Zenit tente crânement sa chance finalement égaliser juste avant la mi-temps grâce à Sebastian Driussi qui prend de court une défense complètement aux fraises. Dans une deuxième mi-temps assez stérile, Timo Werner semble sur le point de faire le break en obtenant un penalty, pour lequel Mevlja (encore lui) écope d’un léger carton jaune. L’international allemand manque de se faire justice en butant sur Lunev mais qu’importe, la messe est dite à dix minutes du terme. Leipzig passe en quarts sans briller.