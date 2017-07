Ça flambe pour Perišić à MU

NG

Ivan le diable.Après avoir validé les arrivées de Romelu Lukaku et de Victor Lindelöf, Manchester United pourrait finaliser le transfert d'Ivan Perišić. Selon Sky Sports, lesseraient sur le point de tomber d'accord avec l'Inter sur un montant estimé à cinquante millions d'euros. Le joueur serait enclin à quitter l'Italie, et aurait refusé d'accompagner ses coéquipiers en Chine, où l'Inter est attendue pour une tournée de pré-saison.La saison dernière, l'international croate a planté onze fois en trente-six matchs de Serie A. Passé par Sochaux où on ne lui avait pas donné sa chance, Perišić pourrait s'offrir une belle revanche sur la vie.Encore une bonne nouvelle pour Anthony Martial.