Ça coince entre Jesé et Las Palmas

Arrivé cet été pour 25 millions d'euros, Jésé serait déjà en partance du PSG.En manque de temps de jeu avec le club de la capitale, l'Espagnol pourrait se relancer avec un prêt à Las Palmas. La semaine dernière, la Cadena Ser affirmait que l'ancien du Real avait trouvé un accord avec les Canaries . Les récentes déclarations de Nasser Al-Khelaïfi semblent d'ailleurs aller dans ce sens. Le président du PSG a confié auqu'il laisserait la porte ouverte pour certains joueurs. Ne reste plus qu'un détail à régler et pas des moindres : qui va payer le salaire de l'attaquant ?, a expliqué Miguel Ángel Ramírez, le président de Las Palmas, lors de l'assemblée générale des actionnaires du club.. »Parce qu'en plus, Jesé était rémunéré pour ce qu'il a fait depuis cet été ?