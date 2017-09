Ça chauffe entre Rummenigge et Lewandowski

Une défaite sur la pelouse de Hoffenheim et un cas Lewandowski : c'est un peu le bordel au Bayern en ce moment.Il y a quelques jours, Robert Lewandowski , attaquant du Bayern , avait en effet invité les dirigeants bavarois à «» , soulignant aussi le fait que la tournée en Asie avait «» .Des propos qui n'ont pas franchement plu à Karl-Heinz Rummenigge , dirigeant du Bayern , qui a tenu à répondre à son buteur polonais dans. «Puis il en a remis une couche en s'attaquant cette fois-ci à l'agent du joueur, Maik Barthel. «» , a-t-il assuré.Un petit quintuplé contre Anderlecht et on oublie tout ?