Ça, c'est le pied !

Enfermé dans une chaussure, chahuté par les adversaires, le pied des footballeurs est souvent mis à rude épreuve. L’occasion de prendre de ses nouvelles et de constater qu’il faut vraiment en prendre soin.

681

Gratter les peaux mortes

La grand-mère et la vaseline

Chez Nike et Adidas, un nouveau modèle tous les deux ans

Nouvelles shoes 🔥🔥🔥 Impatient de les tester sur le terrain ! #Messi16 Space Dust #FirstNeverFollows Une photo publiée par Augustin Jean Kevin (@augustin_29) le 14 Oct. 2016 à 9h03 PDT

Les chaussures avec lamelles sont à bannir !

Par Tanguy Le Séviller

Tanguy LE SEVILLER, @tang_foot, un ongle noir au pied.

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Vingt-six os, seize articulations, vingt muscles et cent sept ligaments. Autant le dire tout de suite, le pied est une machine de guerre. Qui n’est pas forcément bien protégée. Plus que pour n’importe qui, chez les footeux, le pied est un outil de travail. Les professionnels du ballon rond n’ont pourtant pas l’air d’en prendre autant soin que de leurs genoux ou leurs coupes de cheveux. «, explique Baptiste Grodenic, un podologue membre de l’Association nationale des podologues du sport et qui travaille régulièrement avec les pieds du Red Star » Même constat au Camp des Loges pour Cédric Dupuis, le kinésithérapeute de la CFA du Paris Saint-Germain et de l’équipe de Youth League. «Afin d’anticiper tous les bobos, le podologue Steven Julien Saint-Amand vient tous les mardi au centre d’entraînement parisien. Pour couper les ongles, gratter les peaux mortes ou même faire des semelles orthopédiques. Baptiste Grodenic, «» , se rend toutes les deux ou trois semaines à Saint-Ouen, pour surveiller les joueurs du Red. Mais que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue 2, les problèmes sont identiques. «, précise Cédric Dupuis.» Il y en a pour tous les goûts.Pour soigner ce dernier bobo, les ampoules, le kiné a son remède de grand-mère. «» Autre problème récurrent chez les footeux, l’apparition des ongles noirs. Miam. Un phénomène que de nombreux joueurs, même amateurs, connaissent. Le noir résulte en fait d’une hémorragie inguinale. Du sang, pour faire court. «» La meilleure méthode consiste ainsi à chauffer un trombone, percer petit à petit l’ongle et le sang finira par s’échapper. Ça peut même gicler dans certains cas. Thomas Mangani, qui évolue en Ligue 1 à Angers, y a ainsi déjà eu droit cette saison. «» La nature travaille bien, certes, mais elle met parfois du temps. Pour l’ongle noir qui redevient normal, comptez plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Pour une fracture d’un cinquième métatarse, c’est également en mois qu’il faut parler.Un pied, ça se soigne, ça se protège, ça se bichonne. Les marques l’ont bien compris et accordent de plus en plus d’importance aux chaussures depuis maintenant plusieurs saisons. Que ce soit chez Adidas ou Nike, un nouveau modèle sort tous les deux ans. Les coloris, eux, sont repensés tous les deux mois ! D’où une prolifération de selfies de joueurs avec leur nouvelle paire, mais aussi de cartons dans les centres d’entraînement., assure Frédéric Yang, rédacteur en chef de, un site d’actualité sur les équipements de football.» Toujours plus flashy, plus innovant. Mais toutes les nouveautés ne sont pas bonnes à prendre. Les crampons avec lamelles sont ainsi à bannir, d’après les professionnels, car à l’origine de beaucoup de blessures, notamment sur terrain synthétique., peste Cédric Dupuis.» Joris Delle, aujourd’hui au NEC Nimègue aux Pays-Bas, confirme : «» Son choix s’est désormais arrêté sur des Nike Tiempo. «» , enfonce-t-il. Il est vrai que le crampon rond remporte tous les suffrages auprès des spécialistes. «, abonde le podologue Baptiste Grodenic.» Un footballeur professionnel consomme ainsi une dizaine de paires par an, en comptant les moulées et les vissées. Et les Copa Mundial sont certes un peu ternes, mais elles protègent mieux. En Ligue 1, difficile toutefois de trouver trace de joueurs qui en portent. Jusqu’à l’an passé, Jérémy Toulalan, un vieux de la vieille, ne jurait que par ça. Mais il est passé chez l’ennemi et arbore désormais la célèbre virgule. Mais avec un modèle tout aussi simple. Comme quoi, c’est souvent dans les vieux pots qu’on fait les meilleurs jus de chaussettes.