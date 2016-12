C3 : le tirage complet des seizièmes

1

⚽️ The official result of the #UELdraw ⚽️Who are you backing to reach the last 16? pic.twitter.com/HvCczJ1OzE — UEFA Ligue Europa (@EuropaLeague) 12 décembre 2016

CP

Il n'y a pas que les Français dans la vie.Outre la rencontre entre Saint-Étienne et Manchester United et le duel entre Lyon et l'Alkmaar, le tirage au sort des seizièmes de finale de Ligue Europa a réservé quelques affiches sympathiques.Ainsi, les deux chocs de ces seizièmes seront Villarreal-Roma et Borussia Mönchengladbach-Fiorentina.D'autres rencontres s'annoncent d'ores et déjà bouillantes comme Olympiacos-Osmanlıspor ou Legia-Ajax.De quoi concurrencer la C1 ?