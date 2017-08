C3 : Le tirage au sort complet de l'Europa League

1

Des jeudi soirs pimentés en perspective.C'était le grand retour du tirage au sort de la petite soeur de la Coupe aux grandes oreilles, la belle Europa League. Avec des clubs aux noms qui sentent déjà les terrains pourris, des anciennes gloires comme Milan ou l'Étoile Rouge de Belgrade et des clubs français qui n'ont pas été vernis, les petites boules chaudes ont tenu toutes leurs promesses.À propos des clubs de l'hexagone, Nice et l'OL s'offrent deux affiches contre, respectivement, la Lazio et Everton . Pour l'OM, l'équipe de Rudi Garcia hérite d'un groupe abordable composé du Red Bull Salzbourg, le Vitoria Guimaraes et Konyaspor Le groupes G est clairement le plus faible avec Plzen , le Steaua , l'Hapöel Beer-Sheva et le FC Lugano . Au moins, il y aura de belles ambiances en tribune. La poule C d' Hoffenheim est certainement la plus homogène avec deux habitués de la Ligue des champions, le Sporting Braga et Ludogoretz, accompagnés de l'étoile montante du football turc, l' Istanbul Basaksehir . Enfin, pour son grand retour en C3, Arsenal n'a pas été épargné en tombant sur le Bate Borisov, le FC Cologne et l'Étoile Rouge de Belgrade dans le groupe H. Signe du destin pour les, leur dernière finale de Coupe d'Europe avait eu lieu au Stade de France . Avec la finale programmée cette année au Groupama Stadium, tous les espoirs sont donc permis., Maccabi Tel Aviv Young Boys Berne, Skënderbeu Korçë, Lokomotiv Moscou, Fastav Zlín, Hapoël Beer-Sheva, Étoile Rouge BelgradeSalzbourg, Guimaraes, Herta Berlin, Zarya Lugansk, Östersunds FK, Zulte WaregemZenith Saint-Pétersbourg