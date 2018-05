C3 : Immobile et Aduriz meilleurs buteurs

1

Et hop, une petite distinction personnelle à rajouter sur la cheminée.Respectivement éliminés en quarts et en huitièmes de finale de la Ligue Europa, Ciro Immobile (Lazio) et Aritz Aduriz (Athletic Bilbao) remportent le titre de meilleur buteur de la compétition.Avec huit caramels chacun, les deux attaquants terminent à égalité, devançant d'une unité le Brésilien du Dynamo Kiev Moraes, et de deux Antoine Griezmann , auteur d'un doublé en finale ce mercredi.Également meilleur buteur de Serie A, Immobile a inscrit ses huit buts en Ligue Europa en 581 minutes, soit une réalisation toutes les 72 minutes. Et pas le moindre but sur penalty. Aduriz, lui, a planté ses huit buts en 801 minutes, soit un pion toutes les 101 minutes. Et a inscrit trois de ses huit buts sur penalty.Bon, en même temps, qui se souvient que le Brésilien du Zénith Giuliano (aujourd'hui au Fener) avait été meilleur buteur de la Ligue Europa 2016-2017 ?