C3 : tirage favorable pour Marseille et Bordeaux

Le retour du jeudi.Les deux clubs français engagés au troisième tour préliminaire de l'Europa League n'ont pas eu la même chance. Si Bordeaux n'est pas encore fixé, les Girondins affronteront soit le Videoton FC Hongrie ), soit les Estoniens du Nômme Kalju FC. Les joueurs de Jocelyn Gourvennec seront fixés le 20 juillet après le match retour, sachant que les Hongrois se sont imposés trois à zéro à l'aller.En revanche, ce sera légèrement plus compliqué pour l'OM. Les Phocéens affronteront les Belges du KV Ostende, quatrièmes des playoffs la saison passée, et finalistes de la coupe du plat pays. Emmenés par David Rozehnal , les Belges ne devraient toutefois pas barrer la route de l'OM.Pas de quoi nous faire saliver devant la télé les jeudi 27 juillet et 3 août prochains.