C1 : Verni comme Manchester, poissard comme la Roma

Parce qu'il n'y a pas que Paris et Monaco dans la vie, le tirage au sort de la C1 a aussi rendu son verdict pour les autres formations du plateau. Un grand final qui a épargné Manchester United, beaucoup moins la Roma, et accouché d'un groupe H sexy chocolat avec le Real Madrid, Tottenham et le Borussia Dortmund.

Après avoir remporté l'Europa League la saison dernière, le Mou et sesse retrouvent avec un groupe aux fausses allures de C3. Pas forcément très sexy, mais surement de quoi permettre aux Mancuniens de se mettre en jambes et d'intégrer leurs recrues estivales chèrement payées ,avant de commencer les choses sérieuses en huitièmes de finale. Le trio qui suit est relativement homogène, Benfica semblant tout de même partir avec une bonne longueur d'avance sur le duo FC Bâle CSKA , qui reste sur une Ligue des champions 2016-2017 compliquée. Atlético de Madrid -Qarabağ. » Francesco Totti se marre mais il l'a mauvaise. L'exde la Louve, invité à Monaco pour procéder au tirage au sort, vient de tirer la boule de la Roma. Mais son pote Andriy Chevtchenko a la main lourde et voici lesdans le même groupe que Chelsea et l' Atlético . Dur pour les Romains, mais un régal en perspective pour les yeux, dans un groupe qui devrait quand même voir les Londoniens et lestruster les deux premières places. Pour la première qualification de son histoire en C1, Qarabag devrait faire du tourisme en découvrant Londres, Rome et Madrid. Pas dégueulasse.Ils ne se quittent plus. En avril dernier, la Juve avait légèrement traumatisé un Barcelone amorphe en quarts de finale de C1. Les Catalans vont donc avoir l'opportunité de se venger en phase de groupes. Deux équipes qui ont perdu chacune un joueur fondamental (Bonucci coté Neymar pour les Barcelonais) mais qui ont quand même fait quelques jolis coups sur le mercato, de Bernardeschi à Matuidi pour les Turinois et bien sur Dembélé via un transfert maousse costaud pour les. De quoi réchauffer un peu ceavec de nouvelles têtes . Sinon, la Juventus n'oubliera sans doute pas que l' Olympiakos l'avait mise en sérieuses difficultés lors de la phases de groupes de la C1 2014-2015. Prudence donc. Le Sporting se battra surement avec les Grecs pour arracher une place en C3 et tenter de faire mieux que lors de la précédente édition de la C1, où il avait terminé dernier de son groupe avec trois petits points.Rouges de chance. Pour son retour en C1 après deux ans d'absence, Liverpool s'en sort carrément bien. Le Spartak Moscou était l'une des équipes les plus abordables du chapeau un et Séville du chapeau deux. Sans compter que si les Espagnols font office d'épouvantail absolu en C3, leurs performances en C1, bien qu’honnêtes, ne devraient pas en faire un adversaire inabordable pour les hommes de Klopp. Enfin, pour les Slovènes de Maribor , la compétition devrait sauf surprise ressembler à un longNapoli -Un groupe qui pourrait bien sentir le souffre. Surtout pour l'obtention de la première place, où on a bien envie de mettre un petite pièce sur le Napoli de Maurizio Sarri , dont l’alchimie collective pourrait bien mettre à mal l'effectifde Pep Guardiola, qui a tout de même accueilli plusieurs recrues majeures cet été. Un City-Napoli qui s'annonce donc joli, très joli. Le Shakhtar et Feyenoord devraient pour leur part s'envoyer des gnons pour tenter d'arracher une place en Europa League.Un groupe de darons entre trois équipes qui n'ont pas fait de folie pour bouleverser leur effectif cet été. Mais ça, c'était avant que Dortmund ne craque et vende Ousmane Dembélé au Barca pour 150 millions d'euros. Tant pis, les affiches à venir font quand même sérieusement baver. Petit point d'interrogation en bas de page tout de même pour Tottenham , pas franchement brillant sur le plan européen, en C1 comme C3, depuis plusieurs années. Pour le reste, on peut toujours rêver qu'il reste un peu de folie dans le sac à malice de Nicosie. L' APOEL avait bien réussi à mettre à poil plusieurs équipes en Ligue des champions lors de l'édition 2012. Lyon s'en souvient toujours.