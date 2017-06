C1: Monaco tête de série, Paris dans le chapeau 2

AH

Ça recommence quand, la Ligue des champions ?Le tirage au sort de la phase de groupes de la prochaine C1 n'aura lieu que le 4 août, mais après la finale on connaît maintenant les deux premiers chapeaux. En tant que champion national, l'AS Monaco sera tête de série. Une première pour les Monégasques qui, en un an, passent du quatrième au premier chapeau, composé des huit champions majeurs européens : le Real, le Shakhtar Donetsk, la Juventus, le Bayern Munich, Chelsea, Benfica, le Spartak Moscou, et donc l'ASM.Le PSG fait lui partie du second chapeau, au même titre que Manchester City, le FC Barcelone, l'Atlético de Madrid, le Borussia Dortmund, le FC Porto et Manchester United. Costaud. Lespeuvent d'ailleurs remercier le Real Madrid, qui, grâce à son doublé championnat - LDC, exempte United d'un tour préliminaire.Enfin, si les Niçois passent leurs deux barrages , ils intégreront le chapeau quatre. Mais la tâche sera ardue pour les Aiglons.Les huit groupes seront connus le 4 août après le tirage à... Monaco.